屏東5萬志工專屬福利　船票折扣+醫護免掛號費+民宿優惠

▲屏東縣志工優惠特約商店識別貼紙。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為持續感謝並激勵長期投入服務的志工朋友，115年特別規劃志工限定版回饋優惠方案，由縣府各局處攜手在地廠商與店家合作，含括東港3家航運公司來回船票8~9折、33家民宿入住折扣或贈禮，以及停車金100元、本縣6家衛生所、2家醫院免掛號費、屏菸1936文化基地常設展優惠及演藝廳藝術館購票75折、冠軍巧克力、農會特產及觀光工廠優惠等多元方案，歡迎志工朋友使用！

縣府社會處表示，屏東縣目前約有 5萬餘名志工夥伴，組成超過千個志工團隊，志工從社區據點陪伴長輩、醫院服務台引導就診民眾、洽公貼心導引、學校志工協助孩子成長，到環境守護、交通、警民協力及藝文場館導覽服務，服務遍及社會福利、社區關懷、教育文化、環境保護、防災救護、醫療衛生及觀光導覽等多元場域，不僅補足公共服務量能，更是支撐城市穩定與溫暖的重要力量。

為感謝志工服務奉獻，屏東縣政府真情回饋於115年度祭出感恩優惠組，凡志工持志願服務紀錄冊或榮譽卡即可享有志工限定專屬福利。優惠使用場域包括日常百貨、餐飲食品業、休閒觀光、旅宿飯店、門診掛號、藝文活動等103項方案，合作店家與優惠內容已上架「屏東縣政府社會處網站」、「屏東縣志願服務推廣中心網站」，歡迎志工朋友踴躍查詢並多加利用，也邀請更多民眾一起加入志工行列，讓善的力量在屏東持續奔騰。