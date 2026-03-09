漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

▲漢堡王慶中華隊贏韓國祭出限時優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王推出「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」加碼8項優惠券，有15塊雞塊特價99元，平均每塊只要6元。另外，肯德基新品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1。

▲雙堡特價99元起。

漢堡王「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」優惠，於門市報代碼即享折扣，活動至3月29日截止，機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

代碼如下：

1. 雞薯條2份特價89元（P0579）

2. 大份辣薯球+勁濃起士薯特價89元（P0639）

3. 10塊雞塊+中份薯條特價99元（P0441）

4. 10塊雞塊+5塊雞塊特價99元（P0609）

5. 經典脆雞堡+華鱈魚堡特價99元（P0618）

6. 脆洋蔥牛肉堡+華鱈魚堡特價99元（P0640）

7. Q彈海老堡+雙起士牛肉堡特價129元（P0641）

8. 雙層火烤牛肉堡+雙層小華堡特價149元（P0526）

▲肯德基推楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基明天起推出「台灣尚勇 挺你到炸」終極優惠，其中「333神券（代碼：50488）」回歸，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」只要333元，使用期限至3月23日。

業者首度祭出新品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1，2份只要159元，「奇巧可可流心三重奏蛋撻」同享買1送1優惠，單點2顆55元，售完為止。