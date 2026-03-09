　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王慶中華隊贏韓國祭出限時優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王推出「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」加碼8項優惠券，有15塊雞塊特價99元，平均每塊只要6元。另外，肯德基新品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲雙堡特價99元起。

漢堡王「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」優惠，於門市報代碼即享折扣，活動至3月29日截止，機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

代碼如下：

1. 雞薯條2份特價89元（P0579）
2. 大份辣薯球+勁濃起士薯特價89元（P0639）
3. 10塊雞塊+中份薯條特價99元（P0441）
4. 10塊雞塊+5塊雞塊特價99元（P0609）
5. 經典脆雞堡+華鱈魚堡特價99元（P0618）
6. 脆洋蔥牛肉堡+華鱈魚堡特價99元（P0640）
7. Q彈海老堡+雙起士牛肉堡特價129元（P0641）
8. 雙層火烤牛肉堡+雙層小華堡特價149元（P0526）

▲▼肯德基推升級版楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基明天起推出「台灣尚勇 挺你到炸」終極優惠，其中「333神券（代碼：50488）」回歸，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」只要333元，使用期限至3月23日。

業者首度祭出新品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1，2份只要159元，「奇巧可可流心三重奏蛋撻」同享買1送1優惠，單點2顆55元，售完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

2026台灣燈會21米神木主燈震撼登場　利百代驚喜現身送「盲盒」再推開學應援好禮

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

贏韓國！麥當勞「麥脆鷄腿買一送一」　達美樂買大送大送可樂

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

2026台灣燈會21米神木主燈震撼登場　利百代驚喜現身送「盲盒」再推開學應援好禮

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

贏韓國！麥當勞「麥脆鷄腿買一送一」　達美樂買大送大送可樂

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　緊急定位找到人這原因記過調職

男求復合遭一刀刺肺　乾哥哥與3女同住涉殺人遭聲押

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

「贏韓國真的爽！」洪一中看到中華隊進步　盼球員面對國際強敵勿妄自菲薄

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

不斷更新／又是文保景當英雄！韓國4局4比0領先　球迷嗨翻

陳文茜突宣布交棒　TVBS發聲明吐真實情況

男星驚現茶餐廳賣魚蛋！　穿制服工作畫面曝光

小S正式回歸《不熙娣》！突現身信義區辦簽名會　聽粉絲告白感動落淚

【柴不關我事】贏韓國超爽！主人抱柴犬瘋喊狂歡 牠卻「靈魂下線」超淡定XD

消費熱門新聞

中華隊克韓成功「優惠一次看」

富藝斯香港春拍台北預展3月14日至15日登場

7-11厚乳拿鐵買2送2　超商咖啡優惠一次看

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

麥當勞賀擊退韓國「麥脆鷄腿買一送一」

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

蝦皮購物攜手國際大牌　重新定義妳的日常

利百代驚喜現身送「盲盒」

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

超商咖啡限1天「買6送6」　女孩節多杯380元

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡最低23元起

更多熱門

相關新聞

藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

藏壽司迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，此次推出全新「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，一共有小白、小新、肥嘟嘟左衛門3款，全台限量15000個，3月12日起消費滿額即送。同時推出「春饗迴鮮祭」，開賣松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等多款新品，限時販售7天。

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

COMEME蛋塔新品3/13起上市　把整顆統一布丁包進去

COMEME蛋塔新品3/13起上市　把整顆統一布丁包進去

台灣WBC擊敗韓國！　韓籍啦啦隊女神發聲曝真實想法　

台灣WBC擊敗韓國！　韓籍啦啦隊女神發聲曝真實想法　

麻醉醒來「急問台灣贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆

麻醉醒來「急問台灣贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王世界棒球經典賽韓國中華隊肯德基買1送1

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

剩8℃！　最冷時間曝

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面