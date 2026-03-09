　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩廳院推《給自己的情書》特展　歌手萬芳、藝術家王榆鈞獻聲

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

▲國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日，於國家戲劇院G樓、表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

現代人經常跟AI 對話，如果有機會寫一封信給自己，會說些什麼？國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出，觀眾不只可以閱讀陌生人的文字，也能在現場寫下一封信給自己，完成一次跨越時間與他人的情感交換。

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

《給自己的情書》展覽源自兩廳院2025年發起的書寫行動計畫，由作家袁瓊瓊、楊翠、郭強生帶領創作，結合全球華文線上投稿，還有萬華、三峽長輩工作坊，共累積666件文字創作。這些關於記憶、情感、時間的書寫，成為此次展覽的重要內容來源。

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院推出《給自己的情書》展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

展覽以粉紅色為主視覺，將部分信件文字懸掛於空間之中，觀眾可以隨機閱讀不同內容，看見他人的生命片段，也可能從文字中重新理解自己的經驗。兩廳院表示，希望讓觀眾在日常動線中停下腳步，透過閱讀陌生人的信件，重新感受文字與記憶的力量。

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「時光獨白」展區，由音樂藝術家王榆鈞擔任聲音設計。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

展覽也透過聲音作品延伸閱讀體驗，其中「時光獨白」展區，由音樂藝術家王榆鈞擔任聲音設計，精選書寫行動中的7段文字，結合器樂與日常聲響創作配樂，並邀請楊麗音、謝銘祐、謝瓊煖、莫子儀、蔡佾玲、洪健藏等跨界創作者朗誦，讓觀眾在聲音與文字交織的空間中，慢慢進入不同生命故事。

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

▲展區也能以關鍵字組合獨一無二的「情書」。（圖／記者林育綾攝）

另一展區「記憶投遞所」則設置郵筒裝置，觀眾可以在現場寫下一封給自己的情書並投遞信件，完成後將隨機收到另一封信件，形成一次陌生人之間的情感交換。透過書寫與閱讀的互動，展覽希望讓藝術不只停留在舞台，而是回到每個人的生活之中。

在展覽開幕記者會，聲音藝術家王榆鈞也重新改編展覽配樂進行現場演出，並邀請歌手萬芳共同演唱其創作曲〈盼望〉，以音樂回應展覽關於記憶與生命的主題。

萬芳也分享，她認為與自己對話最重要的關鍵是「傾聽」，尤其在忙碌生活中，往往會忽略內心真正的聲音，透過自由書寫或「給自己的情書」，能重新靠近那個被忽略的自己。她也表示，藝術不應只存在於華麗的劇場建築之中，而應走入社區與日常生活，當藝術能讓人重新與自己產生連結，才真正展現其價值。

▼歌手萬芳（左）分享跟自己對話的秘訣，聲音藝術家王榆鈞（右）現場演出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

《給自己的情書》展覽同時也是兩廳院推動「藝術出走2.0」計畫的重要成果之一，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「藝術出走2.0」從過去將藝術「走出去」的戶外巡演形式，轉型為「走進去」的長期藝術行動，希望透過藝術深入社區與社會議題，以表演藝術回應台灣逐步邁入超高齡社會與失智議題的挑戰。

▼觀眾可以在現場寫情書給自己，投遞信件，完成後將隨機收到另一封信件。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家兩廳院推出《給自己的情書》展覽，即日起至4月26日於國家戲劇院G樓、兩廳院表演藝術圖書館展出。（圖／記者林育綾攝）

在表演藝術行動方面，兩廳院與長期關注失智議題的日本OiBokkeShi劇團合作，推出遊走式演出《夜路不怕黑》，2025年曾於萬華與三峽推出台灣首演版本。延續計畫成果，2026年將由嘉義縣、澎湖縣、台中市、台南市推出各自版本的《夜路不怕黑》，透過在地團隊與社區共創，呈現不同城市面對高齡社會的生命樣貌。

此外，兩廳院也邀請導演侯季然拍攝《夜路不怕黑》台灣首演版演出紀實，以紀錄片形式記錄藝術團隊與地方社群合作的過程，保存藝術行動與在地生命經驗的交會。

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

