強化大型賣場防災力　南消六大隊辦自衛消防編組驗證

▲台南市消防局第六大隊前往新光三越台南小北門店辦理自衛消防編組驗證，強化賣場防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為強化大型公共場所的消防安全與應變能力，台南市消防局第六大隊日前派員前往新光三越台南小北門店及南山台南廣場，辦理「自衛消防編組驗證」，透過模擬真實火災情境演練，強化場所從業人員在災害發生時的應變與疏散能力，提升大型商場的整體防災韌性。

消防局表示，此次驗證演練以模擬賣場發生火災為情境，測試員工在第一時間的反應與應變能力。當警報響起後，現場員工立即啟動自衛消防編組機制，由通報班、滅火班、避難引導班、安全防護班及救護班分工合作，依照既定流程執行應變措施。

演練過程中特別針對「避難引導」進行重點檢核，確保員工能在濃煙尚未擴散前迅速引導顧客利用安全梯疏散，同時由滅火班操作滅火器及室內消防栓執行初期滅火，力求在消防人員抵達前，將火勢控制並降低可能造成的損害。

消防教官也在現場提供專業指導，針對疏散動線規劃、現場溝通協調及應變流程提出建議，即時協助賣場人員優化應變策略，使防災演練更貼近實際災害情境，進一步提升整體防災韌性。

台南市長黃偉哲表示，百貨公司與複合用途高層建築物屬於人潮密集的公共場域，平時必須透過紮實的演練，才能在真正災害發生時降低風險。他強調，防災不能只停留在口號，而是要落實在每一次的準備與演練中，才能提供民眾更安全的消費與活動環境。

消防局長楊宗林指出，火災發生初期是滅火與逃生的關鍵時刻，「自衛消防編組」正是保護生命與財產的重要第一道防線。透過消防專業團隊輔導，能讓場所人員從熟悉流程進一步提升到快速反應，強化彼此間的應變默契，打造更完善的消防安全防護網。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，新光三越台南小北門店與南山台南廣場均積極配合本次驗證，展現企業對公共安全的高度重視。未來消防局也將持續針對轄內高風險場所加強輔導與抽查，深化防災文化。

消防局也提醒民眾，平時進入百貨公司或大型公共場所時，可養成留意「逃生避難路線圖」與「滅火器位置」的習慣，一旦遇到突發狀況即可迅速反應，落實全民防災觀念，共同打造安全的大台南生活環境。