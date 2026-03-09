　
社會 社會焦點 保障人權

9歲童魂斷鯉魚潭！花蓮縣府批暫停營業無法源　縱管處回應了

▲縱管處強調已召開研商會議向業者充分說明釐清中央及地方權責。（圖／縱管處提供）

▲縱管處強調已召開研商會議向業者充分說明釐清中央及地方權責。（圖／縱管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

對於花蓮縣政府指稱交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處在鯉魚潭翻船溺水案後，暫停業者營業並請縣政府制訂管理自治法規沒有法源依據，縱管處9日嚴正回應，保障遊客安全、必須合法是遊憩活動的最高基本原則，在安全、合法的前提下，業者也才能穩定營運。

縱管處表示，基於目前環境條件的改變，現有業者經營小船及浮具的營業行為僅有商業登記已然不足，為加強確保遊客的遊憩安全，縱管處依據水域遊憩活動管理辦法第7條規定，公布自115年3月5日起，載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭的營業行為；業者在取得主管機關相關許可、檢查合格才具有營業條件。

▲縱管處強調已召開研商會議向業者充分說明釐清中央及地方權責。（圖／縱管處提供）

▲▼目前鯉魚潭經營小船及浮具的業者已被要求暫停營業。（圖／記者王兆麟攝，下同）

縱管處表示，鯉魚潭位於花東縱谷國家風景區內，但載客小船及浮具等業者的商業登記、小船業者的營業登記主管機關為花蓮縣政府。交通部早在99 年1月8日已決議對小船經營業由各地方政府以自治法規來規範管理。目前包括台北市、南投縣、台南市、高雄市等多個縣市政府，均已依地方制度法第19條訂定載客小船管理自治法規，配合完善船舶經營管理機制。縱管處再次請花蓮縣政府儘速訂定自治法規，讓業者可合法經營相關業務。

▲縱管處強調已召開研商會議向業者充分說明釐清中央及地方權責。（圖／縱管處提供）

縱管處強調，3月5日召開研商會議時，已向業者充分說明釐清中央及地方權責，請花蓮縣政府重視遊客安全並協助業者重新取得合法經營依據，儘速訂定相關自治法規。

相關資訊及連結：
1.花東縱谷國家風景區管理處官網http://www.erv-nsa.gov.tw
2.花東縱谷管理處諮詢電話：
免付費服務專線：0800-000115；鶴岡遊客中心03-8875306；鯉魚潭管理站03-8641691；羅山管理站03-8821725；鹿野管理站089-551637
 

