社會 社會焦點 保障人權

1年狂抓4386件！屏東測速桿王出爐　網友再戰「到底算幾支」

▲屏東縣36支測速照相桿位置圖。（圖／屏東縣政府警察局交通隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣36支固定測速照相桿位置出爐，其中雙向均設有超速照相桿有27支；其中2025年取締超速件數最多的長治鄉台24線13.3K處舉發件數最高，共計舉發4,386件，為全縣第一，平均一天舉發約12件。另針對縣警局公佈全縣僅有36支測速照相桿，但其中有27支是雙向運作，有網友認為雙向均有測速照相在運作，應該算是兩支，不能算做1支，也就是全縣有63支測速照相桿，不止36支。

交通隊分析，長治鄉台24線是屏東市、長治鄉往來三地門鄉主要道路，該條道路道路寬廣筆直、交叉路口又少，雖限速60公里，用路人行經該路段一不小心疏於注意，一加油門就會超過70公里而超速，被取締開單告發。

除了該路段，取締件數居第二、第三位，分別是屏東市屏17線10K處，取締了3,514件；第三名189線16.62K萬丹國中前，取締了2,536件。

屏東縣目前固定式測速照相共36處，其中27處為雙向取締，主要設置在台1線、台3線、台26線、台9線及縣道189線等事故較多路段，其中在獅子鄉兩處限速只有40km，駕駛人要特別注意。
1. 屏東市 高屏大橋屏東端（南北雙向） — 限速 70km/h
2. 屏東市 堤防路189線1K處 — 限速 60km/h
3. 屏東市 台27線59.73K復興南路與公成路 — 限速 50km/h
4. 長治鄉 台24線7.98K中興路段 — 限速 60km/h
5. 萬丹鄉 187甲線14.67K大學路段 — 限速 60km/h
6. 屏東市 屏17線10K處 — 限速 60km/h
7. 屏東市 台3線429.8K忠孝路段 — 限速 60km/h
8. 萬丹鄉 189線16.62K萬丹國中前 — 限速 50km/h
9. 長治鄉 台24線13.3K處 — 限速 60km/h
10. 里港鄉 台3線414.08K土庫段 — 限速 50km/h
11. 高樹鄉 185線0.95K處 — 限速 50km/h
12. 內埔鄉 台1線408.7K學人路段 — 限速 50km/h
13. 潮州鎮 189線22.68K處 — 限速 50km/h
14. 新埤鄉 屏112線4.13K處 — 限速 50km/h
15. 竹田鄉 189線20.1K處 — 限速 70km/h
16. 新埤鄉 189線新埤國小前 — 限速 50km/h
17. 新園鄉 屏63線2.87K媽祖路段 — 限速 50km/h
18. 新園鄉 台27線75.8K處 — 限速 60km/h
19. 崁頂鄉 187線28.8K處 — 限速 60km/h
20. 枋寮鄉 185線65.25K處 — 限速 50km/h
21. 車城鄉 台26線3.7K處 — 限速 70km/h
22. 獅子鄉 台9線438.2K草埔橋口 — 限速 40km/h
23. 獅子鄉 台9線446.4K丹路外環道 — 限速 40km/h
24. 佳冬鄉 台1線428.9K處 — 限速 70km/h
25. 恆春鎮 台26線20K省北路二段 — 限速 70km/h
26. 恆春鎮 台26線31.11K南灣段 — 限速 60km/h
27. 滿州鄉 屏200線8.2K處 — 限速 60km/h

屏東縣目前固定式測速照相i桿主要設置在台1線、台3線、台26線、台9線及縣道189線等事故較多路段，籲請駕駛人行經這些路段依速限行駛，確保交通安全。

03/07 全台詐欺最新數據

