清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

▲台南市消防局第三大隊西港消防分隊召開清明防火策進座談會，攜手里長加強社區防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，為降低掃墓祭祖期間火災風險，台南市消防局第三大隊西港消防分隊特別協調西港區公所，邀集各里里長召開清明防火策進座談會，並透過里長辦公處廣播系統，不定時向里民進行防火宣導，提醒民眾掃墓祭祖時落實「不用火」原則，共同守護社區與公墓安全。

西港消防分隊表示，考量部分高齡長輩平日較少使用社群媒體，因此透過里長廣播系統宣導，更能直接讓里民接收到防火資訊。宣導內容提醒民眾在清明掃墓期間務必遵守「5不原則」，包括除草不用火、紙錢不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、垃圾要帶走，同時嚴禁在田野或墓地引火燃燒，以降低火警發生機率。

消防人員也同步加強居家消防安全宣導，提醒民眾在家煮食或吸菸時務必做到「人離火熄」，避免火源無人看管造成危險；同時鼓勵住戶安裝連動型住宅用火災警報器，並注意避免延長線過度使用或長時間插著未使用電器，以降低電氣火災風險。

此外，若需燃放爆竹煙火，應選購具合格標章產品並注意施放安全，並向民眾宣導119報案方式及相關注意事項，希望透過務實且貼近在地需求的宣導方式，提升民眾防火意識，達到預防勝於搶救的效果。

台南市消防局第三大隊大隊長鄭誌峰提醒，清明祭祖掃墓落實「不用火」，不僅更環保，也能有效降低火災風險，只要多一分留意，就能多一分安全保障，呼籲民眾共同防範清明期間公墓火災。

消防局長楊宗林表示，掃墓祭祖應避免以火燃燒雜草，慎終追遠的方式其實很多元，在祭拜祖先的重要日子裡，可選擇更安全與環保的方式表達思念，例如不燒冥紙、以功代金、鮮花祭祀或以捻香表達追思，同樣能傳達對先人的尊重。

台南市長黃偉哲也呼籲市民朋友，無論平時或節慶期間，都應落實防災觀念，透過全民共同參與，才能有效減少災害發生，降低生命與財產損失，營造更安全的生活環境。