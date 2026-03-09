　
社會 社會焦點 保障人權

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區日前發生毒駕死亡車禍，一名男子疑吸毒後駕車連續追撞兩輛機車，造成育有3名子女的43歲李姓女子傷重不治。高雄市長陳其邁認為，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍，並要求警方全力蒐證釐清責任，高雄市警局為此則規劃連續3天大執法，強力遏阻毒、酒駕惡行。

毒駕撞死三寶媽！家屬悲痛要求重判討公道

毒駕撞死人的事故發生後，引發社會關注，死者的家屬表示，只要有希望，一定會替二姊討回公道。家屬同時也在貼文中標註陳其邁，希望市長能夠看看他們一夕破碎的家庭，也希望能獲得法律援助、對兇嫌判重刑。

▲▼ 高雄警「連3天大執法」佈重兵攔查毒駕、酒駕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄警「連3天大執法」，佈重兵攔查毒駕、酒駕。（圖／記者賴文萱翻攝）

毒（酒）駕零容忍！高市警大執法

為強力遏阻毒（酒）駕惡行，高雄市警局規劃於3月9日至3月11日，同步動員全市17個分局，針對全市38個行政區展開「取締毒駕、酒駕大執法」，針對轄區毒（酒）駕熱點與熱時加強取締，並鎖定易涉毒場所（如汽車旅館、KTV、夜店、酒店）及周邊聯外道路，佈下重兵加強路檢攔查勤務與機動交叉巡查，全力防制毒（酒）駕違規行為。

高市警交通警察大隊大隊長劉清俊強調，吸食毒品後駕車不僅嚴重危害自身，更威脅無辜市民的生命安全，依刑法第185-3條規定，施用毒品後駕駛動力交通工具若因而致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，警方絕對將貫徹取締毒駕決心，持續且無限期地加強取締，全力捍衛市民安全的交通環境。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁指現行刑責與民意有落差

對此，陳其邁指出，針對這起涉嫌毒駕導致民眾不幸喪生的案件，他感到非常痛心，並向死者家屬表達最深的哀悼。他已要求警方全力蒐證，並配合檢察官偵辦，務必釐清相關責任，還給家屬一個公道。

陳其邁也表示，現行對毒駕致死案件的法律責任，與社會民意的期待仍存在落差。他認為立法院應蒐集社會各界意見，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能有效遏止毒駕行為。

▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

強調制度改革避免悲劇重演

陳其邁強調，毒駕對公共安全危害極大，唯有透過更完善的制度與嚴格的法律責任，才能有效防止類似悲劇再次發生，確保民眾行的安全。

 
03/07 全台詐欺最新數據

關鍵字：

標籤:高雄警局毒駕取締酒駕防制交通安全大執法

