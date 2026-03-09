汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

▲在汽旅約會陸續透過下藥害死2名男性，韓檢公布20歲女性兇嫌金素英的長相。（圖／首爾北部地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

首爾江北地區汽旅連續殺人案終於揭開真相！南韓檢方今（9）日決定正式對外公開20歲女嫌金素英的姓名、年齡及長相等資訊，她涉嫌利用含苯二氮平類藥物飲料，導致3名20多歲男性昏迷或死亡，其中兩人不幸喪命。令人震驚的是，她在犯案後竟使用受害者信用卡訂購20多項炸雞店餐點。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾北部地方檢察廳指出，年僅20歲的女嫌金素英（音譯），從2025年12月14日至今年2月9日，向3名男性提供含有苯二氮平類藥物成份的飲料，最終導致兩人死亡、另一人昏迷後康復。她在偵訊時辯稱，「只是將處方精神科藥物混入解酒飲料中，我並不知道這會致人於死」。

不過，警方認為她有殺人意圖，因此於2月19日以殺人、特殊傷害及違反麻醉藥品管理法等罪名起訴收押。檢方依「特定重大犯罪嫌疑人身分公開法」召開審議，決定公開其身分資料。

令人不寒而慄的是，金素英在第一起犯罪後甚至前往日本京都旅行，但仍透過訊息向下一位受害男性謊稱「身體不適無法上班」，並維持日常聯絡，展現明顯缺乏同理心與罪責感的行為特徵。

據悉，她的行為具有典型反社會的心理變態特徵（psychopath），不僅冷靜處理犯罪後事務，還在2月9日深夜盜刷受害人信用卡在連鎖韓式炸雞店點外送，包括基本餐點、年糕和各種醬料共20多樣，金額達13萬1800韓元（約新台幣2813元）。

檢方與警方調查也發現，金素英接近受害男性的方式極具計畫性。她透過社交訊息邀受害人至汽車旅館，首先建立起親密感（rapport），甚至貼心整理對方衣著，誘導單獨相處，隨後下藥實施犯罪。