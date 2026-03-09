泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

▲女子極力反抗後，遭31歲男子勒死。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國清邁一名20多歲女子外型亮眼，但近期卻無故曠職引起雇主注意，雇主與她的同事便前往她的租屋處查看，沒想到她家大門敞開，還發現她整個人一動也不動，趕緊報警。警方到場後確認她陳屍租屋處，且下半身赤裸，一查才知原來她是遭31歲親戚狠下毒手，男子酒醉性慾高漲企圖性侵她，她極力反抗被對方勒死。

女下身赤裸 陳屍租屋處

Thaiger、Khaosod等報導，受害女子烏薩（Usa，又稱Praew）7日被發現陳屍租屋處，頸部有勒痕、下身赤裸，且推測死亡時間已有2日。警方起初針對多種可能性進行調查，包括搶劫、性侵等，經抽絲剝繭，調查人員鎖定31歲男子帕努瓦特（Phanuwat）。

帕努瓦特是在案發後主動向警方作證，試圖證明自身清白，但警方在調閱監視器畫面並進行相關調查之後，發現他的說法存在矛盾，這也讓他最終承認當時是在酒醉狀態下失控，殺害烏薩。

親戚認罪 醉酒性慾高漲硬上

帕努瓦特向調查人員表示，在他眼中，烏薩非常有魅力，案發3月5日當天，他在住處附近喝酒後引發強烈性慾，隨後前往烏薩的家，企圖性侵當時正在臥室睡覺的烏薩，期間拿起毯子把她蓋住，想要掩飾自身身分。當烏薩持續奮力反抗，帕努瓦特拿起電線勒住她的頸部，直到她失去意識。

帕努瓦特還說，當時把烏薩下半身衣物脫掉，但發現她的月經來，頓時性慾大減便沒有性侵。事後他把現場布置成破門行竊的樣子，把烏薩的包包等個人物品扔掉，當他準備逃離現場的時候還遇到送貨員，在付了錢之後才假裝沒事逃走。

傳嫌犯暗戀多時 死者未回應示愛

不過就是這段與送貨員的互動，讓調查人員把重點放在帕努瓦特身上，這才讓帕努瓦特認罪，揭發真相。另據星洲網，帕努瓦特已有家室，但因烏薩長相出眾、性格溫和，所以他早已暗戀她許久，但她始終不願回應嫌犯的示愛；另外，嫌犯性慾極強，私藏不少色情影片與情趣用品。

帕努瓦特被控觸犯蓄意殺人罪。此罪最高可判處死刑、終身監禁或15年至20年有期徒刑。