　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲女子極力反抗後，遭31歲男子勒死。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國清邁一名20多歲女子外型亮眼，但近期卻無故曠職引起雇主注意，雇主與她的同事便前往她的租屋處查看，沒想到她家大門敞開，還發現她整個人一動也不動，趕緊報警。警方到場後確認她陳屍租屋處，且下半身赤裸，一查才知原來她是遭31歲親戚狠下毒手，男子酒醉性慾高漲企圖性侵她，她極力反抗被對方勒死。

女下身赤裸　陳屍租屋處

Thaiger、Khaosod等報導，受害女子烏薩（Usa，又稱Praew）7日被發現陳屍租屋處，頸部有勒痕、下身赤裸，且推測死亡時間已有2日。警方起初針對多種可能性進行調查，包括搶劫、性侵等，經抽絲剝繭，調查人員鎖定31歲男子帕努瓦特（Phanuwat）。

帕努瓦特是在案發後主動向警方作證，試圖證明自身清白，但警方在調閱監視器畫面並進行相關調查之後，發現他的說法存在矛盾，這也讓他最終承認當時是在酒醉狀態下失控，殺害烏薩。

親戚認罪　醉酒性慾高漲硬上

帕努瓦特向調查人員表示，在他眼中，烏薩非常有魅力，案發3月5日當天，他在住處附近喝酒後引發強烈性慾，隨後前往烏薩的家，企圖性侵當時正在臥室睡覺的烏薩，期間拿起毯子把她蓋住，想要掩飾自身身分。當烏薩持續奮力反抗，帕努瓦特拿起電線勒住她的頸部，直到她失去意識。

帕努瓦特還說，當時把烏薩下半身衣物脫掉，但發現她的月經來，頓時性慾大減便沒有性侵。事後他把現場布置成破門行竊的樣子，把烏薩的包包等個人物品扔掉，當他準備逃離現場的時候還遇到送貨員，在付了錢之後才假裝沒事逃走。

傳嫌犯暗戀多時　死者未回應示愛

不過就是這段與送貨員的互動，讓調查人員把重點放在帕努瓦特身上，這才讓帕努瓦特認罪，揭發真相。另據星洲網，帕努瓦特已有家室，但因烏薩長相出眾、性格溫和，所以他早已暗戀她許久，但她始終不願回應嫌犯的示愛；另外，嫌犯性慾極強，私藏不少色情影片與情趣用品。

帕努瓦特被控觸犯蓄意殺人罪。此罪最高可判處死刑、終身監禁或15年至20年有期徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級
台灣有7艘船困在波斯灣
S媽冒風雨赴金寶山看大S！具俊曄生病近況曝
金慧成盜壘受傷了！　打線變陣
夫妻出遊杉林溪天人永隔　運將認「擦山壁減速」
快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄
費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」：只剩合歡山

近藤健介12打數無安打陷低潮　盼快敲首安「讓心情輕鬆一點」

不是真把你當朋友！表面友好實際上是「隱性嫉妒」的三種行為

國外社群掀起「睡前香氛」熱潮　專家曝：選對味道能睡得更好

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

枋寮超商前停車場赫見羊群　警扮牧羊人幫飼主趕回圍欄

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢　忘掉過去專注澳洲戰

昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」　下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

官宣了！台中最大購物廣場4/10開幕營運　500大型品牌逛不完

房租漲幅寫44個月新低　信義：通膨恐是下波變數

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

更多熱門

相關新聞

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

台北一名男子阿成（化名）酒後闖入信義區一處民宅，對一名熟睡中的女子伸狼爪，以手壓制、摀住口鼻後性侵得逞。一審依乘機性交罪判刑後，案件上訴二審，高等法院認定阿成自始即懷有侵入住宅強制性交犯意，且在被害女子驚醒後仍持續以強暴方式侵害，撤銷原判，改依侵入住宅強制性交罪重判8年6月。

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

淫男載女友姊故意摔車！強壓草叢侵犯　下場曝

淫男載女友姊故意摔車！強壓草叢侵犯　下場曝

性侵女兒　獸父判鞭16下+17年半監禁

性侵女兒　獸父判鞭16下+17年半監禁

菲律賓政府擬推「周休三日」　抗油價高漲

菲律賓政府擬推「周休三日」　抗油價高漲

關鍵字：

清邁性侵東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

剩8℃！　最冷時間曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面