韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙逛台南蘭展　直呼「菜奇鴨」超可愛想帶回家

▲韓籍啦啦隊成員Mingo朴旻曙走訪台南後壁參觀台灣國際蘭展，與市長黃偉哲互動熱絡，直呼吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」超可愛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓籍啦啦隊成員Mingo朴旻曙日前走訪台南市後壁區，為「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」拍攝宣傳影片，一抵達農特產精品館門口，就被超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」吸引，直呼可愛到想帶回家，得知消費滿額可參加抽獎後，她也興奮進館選購台南農特產品，現場氣氛熱絡。



Mingo在館內挑選商品時，一度因農特產品琳瑯滿目而難以抉擇，恰巧遇到台南市長黃偉哲到場關心活動，黃偉哲親自介紹多項台南優質農產，讓Mingo直呼「每樣都想買」，現場互動輕鬆有趣。黃偉哲也特別致贈「菜奇鴨」與「夜奇鴨」小公仔作為紀念，Mingo開心表示公仔非常可愛，很喜歡這份禮物，也推薦大家一定要親自到後壁欣賞蘭花之美。

此次拍攝行程中，Mingo也走訪後壁菁寮老街，參觀蘭花佈置展區與學童燈籠彩繪創作，並體驗在地特色農家料理「割稻飯」，同時造訪俗女村特色店家「稻甜找貓貓 Les Deux Chats」，品嚐榮獲法國AVPA認證的巧克力甜點。她表示，很喜歡後壁悠閒的生活步調與人情味，直呼下次還要再來台南玩。

黃偉哲表示，台灣國際蘭展是全球三大蘭展之一，今年以科技結合藝術為亮點，透過AI技術重現世界名畫意象，展現台灣花卉產業的軟硬實力。他指出，面對國際競爭，台灣花農持續以專業與韌性提升品質，讓世界看見台灣蘭花的實力。

黃偉哲也推薦民眾規劃春季小旅行，白天到後壁賞蘭花，夜晚可順遊鹽水月津港燈節、新營波光節，甚至延伸到嘉義欣賞台灣燈會，感受雙城節慶與春季觀光魅力。

台南市政府指出，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」自2月27日至3月16日在後壁區農業部花卉創新園區登場，本屆蘭展規劃「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題展區。其中「綻放館」運用裸視3D打造沉浸式體驗，「花漾館」展出上千株國內外優秀蘭花並舉辦國際競賽與大獎花展示；「鏈結與生活館」設置商務洽談區，打造國際B2B交流平台；「幸福市集」則匯集超過90個展售攤位，展售全國優質蘭花與園藝品牌。

南市府表示，台灣國際蘭展不僅是花卉產業重要的國際交流平台，也是台灣春季代表性觀光盛會，歡迎國內外遊客走訪後壁，賞花、逛展並品味在地農產與美食。Mingo此次參觀蘭展影片已於YouTube上架，民眾也可透過影片搶先感受蘭展與後壁在地文化魅力。