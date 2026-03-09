卓榮泰赴日看WBC外交突圍　馬克宏、梅克爾都曾出訪為國家隊加油

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰日前搭乘專機低調現身日本東京巨蛋，為征戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，由於此行是1972年日本與我斷交後，首次行政院長入境日本，被視為外交上的重要突破；不過，這也引起國民黨的不滿，質疑是公器私用。事實上若對照國際，不乏有國家高層官員飛往國外替自己的運動員加油的案例，2014德國總理梅克爾（Angela Merkel）出席2014 巴西世界盃足球賽，2018年法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也出席俄羅斯世界盃。

這次卓榮泰到日本看球賽，替台灣隊伍加油一事，卓榮泰公開受訪時僅低調表示，是休假日，且是自費的私人活動。不過，他的這次訪日行，是1972年日本與我國斷交至今，54年以來，第一次現任的行政院長公開地入境日本；即便是2004年，時任院長游錫堃訪問中南美洲返台，因碰上颱風，也僅僅是「過境」沖繩。

事實上，2022年時任副總統賴清德、2023年時任行政院副院長鄭文燦，以及2024年外交部長林佳龍等人都有公開到日本的紀錄，當時對外說明的原由也都是「私人行程」。因此，這次卓榮泰以觀看棒球，為中華隊加油的名義低調訪日，也被外界視為重要的外交突破。

如果把視角放到國際，其實也不乏國家高層官員，甚至是國家領袖出訪為自己的國家隊運動員加油的案例。首先，德國總理梅克爾（Angela Merkel）就曾出席2014 巴西世界盃足球賽，梅克爾當時飛往巴西觀看德國隊在世界盃的比賽，除了出席德國對葡萄牙的小組賽，當天德國 4-0 大勝，賽後更在更衣室探訪球隊 。

此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾出席2018 俄羅斯世界盃，在觀看球賽期間，馬克宏被媒體拍到在VIP區緊張踱步，隨後在法國以 4-2 擊敗克羅埃西亞時，他也激動慶祝。值得注意的是，他在莫斯科觀看決賽時被大雨淋得濕透，仍站在場上逐一擁抱每一位球員，而他雙拳高舉歡慶的照片也在全球爆紅。

到了2022年，馬克宏也出席卡達世界盃，先後觀看法國對摩洛哥的準決賽和對阿根廷的決賽。決賽後他甚至進入更衣室發表激勵講話，並安慰落淚的名將穆巴佩（Mbappé） 。