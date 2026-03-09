　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

▲▼ 沈有忠（大陸委員會政務副主委、東海大學政治學系教授） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸委員會政務副主委、東海大學政治學系教授沈有忠。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對2026年大陸兩會釋出對台動向，陸委員政務副主委沈有忠今（9）日提醒，大陸方面「促統、促融、反獨、反介入」不止於口號，預估今年將全面轉化為具體的法律作為與政策行動。沈有忠特別點出，今年兩會推動的《民族團結進步促進法》，對照二十多年前《反分裂國家法》，象徵北京對台策略從「防守紅線」轉為「積極推進」，甚至將刑事追責範圍擴及境外。另外，根據陸委會統計「跨國鎮壓」目前相關案例已超過100例，對台分化與「軟硬兩手」是2026年我政府必須密切關注的國安情勢。

大陸委員會沈有忠副主任委員今9日出席財團法人國策研究院文教基金會主辦的「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，深入分析中共對國際民主社會與對台灣的威脅，並探討習近平透過整肅將共軍打造成為黨所用、為習所用的軍隊，是兩岸、印太甚至全球最大的風險來源。

針對昨8日王毅在兩會外長記者會涉台言論，在兩岸關係上，沈有忠也強調，中共不斷強調二戰後的國際秩序。而歷史事實就是，二戰後的國際秩序幾乎都是由中華民國參與和建立，並且中華民國在台灣迄今不但屹立不搖，而且民主政治與經濟發展日益茁壯。中共罔顧歷史真相、不願正視中華民國始終存在的客觀事實，是對歷史的無知和扭曲，也是兩岸陷入僵局的主要原因。沈副主委呼籲各方應認清中共威權政權的本質，共同合作來維護台海及區域的和平穩定，並抵禦其對全球民主的威脅。

沈有忠也對習近平在軍警團組講話做出分析。沈副主委指出，習近平強調「軍中不容二心」及中共軍委副主席張升民要求「全軍聽習指揮」，反映出領導層對軍隊控制力的深度不安。近年習近平從火箭軍及裝備發展部開始，然後演變為對全體高階將領進行史無前例的大規模清洗，無論原因為何，都顯示習正透過大規模的政治整肅，將解放軍打造一支為黨所用、為習所用的軍隊，不是保衛中國人民的軍隊。

就陸委會的觀察，沈有忠特地提醒，大陸方面四個手段「促統、促融、反獨、反介入」，在2026年不只是口號，預估會進入到具體轉化實際政策和行動，甚至是法律上的作為。

沈有忠也提出一個新觀察點，今年兩會「民族團結進步促進法」，對照二十幾年前「反分裂國家法」很清楚的看到「反分裂國家法是『反』，「民族團結進步促進法」是『促』，從畫紅線防守變成積極去推進。

沈有忠進一步分析，過去大陸方面很多口號是「反台獨」，現在堅決「打擊」台獨，現在「促進」與「推進」本身也變成「打擊」的工具，「包含境外的中國公民，要求所有的中國人民或境外的中國人民，只要是沒有去促進民族團結，都可以在刑法上可以追責。」

談及大陸對於台灣「跨國鎮壓」情況，沈有忠釋出陸委會統計數據，目前已經有超過100例，對象有台獨幫凶、台獨分子，從企業到我政府司法人員、國君弟兄、民意代表，甚至是中央層級的立法委員再到民間個人的部分，「這都是未來2026年我政府部門必須更加去密切關注的情勢。」

沈有忠進一步提醒，「中共反獨、反入介經由法律結合，變成是一種具體的作為，對於台灣進行分化、軟硬兩手都是非常值得我們關注。」

談及大陸對台「軟硬兩手」長期的具體作為，沈有忠繼續舉例，今年大陸兩會期間特別強調要擴大紀念國父誕辰160周年，中共特別強調要邀請國民黨、台灣內部統一的有志之士一起擴大舉辦，就是對於孫中山話語權進行擴大宣傳與包裝。

觀察國台辦人事異動，沈有忠提及，比如對台研究有深厚背景的（曾任海研中心主任、研究局局長）前國台辦副主任仇開明年10月正式出任海協會副會長（名列副會長名單第一位）。另外，國台辦也補齊1正4，例行記者發布會從雙周改每周，從這些細微變化可看出，「中國2026年對台工作將會更多更細緻事務，甚至進入到法律層面。」

面對此一局勢，沈有忠以昨日Team Taiwan在延長賽奮戰不懈，擊敗擁有大聯盟球員、號稱史上最強的韓國隊為例子，面對強敵，只有團結一心並且壯大自己的實力才能獲得最後的勝利。

最後，沈有忠呼籲，國家主權和自由民主是台灣不分黨派的最大公約數。針對國防預算，也呼籲國會應摒棄政黨歧見，共同支持強化國防，並且加速與美、日等民主國家的合作，確保以實力捍衛主權和民主的永續發展

