太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

▲法務部反擊社論批評，超跑拍賣非政績宣傳，太子集團案已扣押55億資產 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

有媒體社論以「喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績」為題批評政府，法務部今（9）日強烈回應指出，相關評論扭曲事實，不僅抹煞檢警調人員長期追查犯罪與追回贓款的努力，也忽略第一線執法人員在偵辦跨國詐欺與洗錢案件所付出的龐大心力。

法務部表示，台北地檢署依法拍賣偵查中扣押的超跑等財產，係依《刑事訴訟法》第141條規定辦理。由於犯罪所得相關扣押物若長期保管，可能造成折舊或價值減損，也會衍生高額保管費用，因此將扣押物變價並保管價金，可維持財產價值，以利未來執行沒收與返還犯罪所得。相關程序皆依法公開辦理，並非所謂的政績宣傳。

法務部指出，部長鄭銘謙到場主要是對第一線執法人員的努力表達肯定與感謝，但卻被外界解讀為政績宣導，對此深表遺憾。

此外，對於社論指稱「台灣洗錢防線不堪一擊」，法務部也強調並不符合事實。調查局洗錢防制處在美方公布制裁名單前，就已針對太子集團相關帳戶展開研析。銀行通報的52筆可疑交易經綜整後，已編製26件加值金融情報，並即時提供給刑事警察局及調查局相關單位，作為偵查重要情資。

法務部表示，在多方情資交換下，執法單位逐步勾勒出太子集團的犯罪組織輪廓，也掌握其在台洗錢與資產持有情況，並在美方公布制裁名單後，迅速作為聲請法院扣押犯罪所得的重要依據。

法務部進一步說明，台北地檢署已於115年3月4日偵查終結，依洗錢等罪嫌起訴62名被告及13家公司，並對法院裁定交保的8名在押被告提起準抗告。偵查期間已扣押財產總值逾55億元，相關非法洗錢金額達107億餘元，檢方均依法向法院聲請沒收及追徵。

至於社論質疑「司法輕縱輕判」，法務部表示，政府近年已從法制與行政面強化詐欺犯罪處罰密度。例如《詐欺犯罪危害防制條例》已提高高額詐欺及複合式詐欺刑度，並責成台灣高等檢察署訂定具體求刑標準，要求各檢察機關積極運用，必要時依法上訴。

法務部強調，未來仍將統合檢警調力量，持續溯源打擊詐欺與洗錢犯罪，積極追查犯罪所得，確保犯罪資產被徹底剝奪，以維護社會公平正義。