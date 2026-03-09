　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

▲▼ 法務部 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部反擊社論批評，超跑拍賣非政績宣傳，太子集團案已扣押55億資產 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

有媒體社論以「喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績」為題批評政府，法務部今（9）日強烈回應指出，相關評論扭曲事實，不僅抹煞檢警調人員長期追查犯罪與追回贓款的努力，也忽略第一線執法人員在偵辦跨國詐欺與洗錢案件所付出的龐大心力。

法務部表示，台北地檢署依法拍賣偵查中扣押的超跑等財產，係依《刑事訴訟法》第141條規定辦理。由於犯罪所得相關扣押物若長期保管，可能造成折舊或價值減損，也會衍生高額保管費用，因此將扣押物變價並保管價金，可維持財產價值，以利未來執行沒收與返還犯罪所得。相關程序皆依法公開辦理，並非所謂的政績宣傳。

法務部指出，部長鄭銘謙到場主要是對第一線執法人員的努力表達肯定與感謝，但卻被外界解讀為政績宣導，對此深表遺憾。

此外，對於社論指稱「台灣洗錢防線不堪一擊」，法務部也強調並不符合事實。調查局洗錢防制處在美方公布制裁名單前，就已針對太子集團相關帳戶展開研析。銀行通報的52筆可疑交易經綜整後，已編製26件加值金融情報，並即時提供給刑事警察局及調查局相關單位，作為偵查重要情資。

法務部表示，在多方情資交換下，執法單位逐步勾勒出太子集團的犯罪組織輪廓，也掌握其在台洗錢與資產持有情況，並在美方公布制裁名單後，迅速作為聲請法院扣押犯罪所得的重要依據。

法務部進一步說明，台北地檢署已於115年3月4日偵查終結，依洗錢等罪嫌起訴62名被告及13家公司，並對法院裁定交保的8名在押被告提起準抗告。偵查期間已扣押財產總值逾55億元，相關非法洗錢金額達107億餘元，檢方均依法向法院聲請沒收及追徵。

至於社論質疑「司法輕縱輕判」，法務部表示，政府近年已從法制與行政面強化詐欺犯罪處罰密度。例如《詐欺犯罪危害防制條例》已提高高額詐欺及複合式詐欺刑度，並責成台灣高等檢察署訂定具體求刑標準，要求各檢察機關積極運用，必要時依法上訴。

法務部強調，未來仍將統合檢警調力量，持續溯源打擊詐欺與洗錢犯罪，積極追查犯罪所得，確保犯罪資產被徹底剝奪，以維護社會公平正義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

斗六轎車失控撞進禮儀社！車頭撞爛一片狼藉　駕駛受困送醫

快訊／關渡橋驚見男子坐欄杆　警消趕到他墜河！命危搶救中

快訊／高雄30歲女租客失聯　房東找鎖匠開門驚見她陳屍屋內

屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！乘客4重傷、2輕傷　1男命危搶救中

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷　消防搶救中

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

斗六轎車失控撞進禮儀社！車頭撞爛一片狼藉　駕駛受困送醫

快訊／關渡橋驚見男子坐欄杆　警消趕到他墜河！命危搶救中

快訊／高雄30歲女租客失聯　房東找鎖匠開門驚見她陳屍屋內

屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！乘客4重傷、2輕傷　1男命危搶救中

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷　消防搶救中

安俞真演繹「白開水妝容」太幼態！澎潤肌＋水光唇立刻再小10歲

台股大跌該撿便宜還是逃命？ 分析師：超過這數字快跑！

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

社會熱門新聞

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

即／柯文哲聲請解除限境　赴日參加兒畢典

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！車內7人全數脫困

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

即／台61桃園觀音段重大車禍！2命危4傷

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲

攝理教傳教遭伏擊！2教友遭追打1人慘遭爆頭

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！1男命危

快訊／萬華男談分手　遭前女友乾哥「一刀斃命」

即／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

花蓮堰塞湖溢流釀19死　林清水遭起訴求刑10年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面