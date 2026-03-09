伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

▲ 卡達遭伊朗攻擊，竄起濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名運動行銷公司Genesco Sports執行長塔圖姆（John Tatum）日前在卡達出差期間，親身經歷伊朗飛彈攻擊美軍基地的驚險時刻。他在杜哈市中心的飯店內目睹飛彈從頭頂呼嘯而過，一度與近3000名美國人受困當地無法離境。

洽談世界盃合作突遇襲 飛彈爆炸聲不斷

事發當天上午，塔圖姆正在與卡達航空洽談2026年FIFA世界盃合作事宜，手機突然收到阿拉伯文與英文的政府警報，要求民眾立即就地避難。他打開電視，驚見總統川普宣布美國進入戰爭狀態，隨後伊朗飛彈開始打擊鄰近的美軍基地，爆炸聲與濃煙不斷。

「這真的非常可怕」，塔圖姆事後回憶當時情況表示，他嘗試聯繫美國國務院尋求協助，但電話全部轉入語音信箱，向華府人脈求助也碰壁。一名川普政府高層官員僅回覆「抱歉最近太忙」，並稱在空域重新開放前無法安排撤離包機。

友人安排逃生路線 輾轉經沙德返美

焦急等待數小時後，卡達航空的友人終於為他安排一條逃生路線，先搭乘巴士前往沙烏地阿拉伯，轉乘包機飛往德國法蘭克福後再返回美國德州達拉斯。

塔圖姆長期與百事可樂、威訊通訊等知名品牌合作，更是曾經手湯姆布雷迪（Tom Brady）、梅西等體壇巨星代言業務的行銷高手。儘管見識過不少大場面，他仍坦言這是人生中最可怕的經歷，但被問及是否還會再訪卡達時回答，「當然，我愛卡達。」