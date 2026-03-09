　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

▲▼卡達遭伊朗攻擊。（圖／路透）

▲ 卡達遭伊朗攻擊，竄起濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名運動行銷公司Genesco Sports執行長塔圖姆（John Tatum）日前在卡達出差期間，親身經歷伊朗飛彈攻擊美軍基地的驚險時刻。他在杜哈市中心的飯店內目睹飛彈從頭頂呼嘯而過，一度與近3000名美國人受困當地無法離境。

洽談世界盃合作突遇襲　飛彈爆炸聲不斷

事發當天上午，塔圖姆正在與卡達航空洽談2026年FIFA世界盃合作事宜，手機突然收到阿拉伯文與英文的政府警報，要求民眾立即就地避難。他打開電視，驚見總統川普宣布美國進入戰爭狀態，隨後伊朗飛彈開始打擊鄰近的美軍基地，爆炸聲與濃煙不斷。

「這真的非常可怕」，塔圖姆事後回憶當時情況表示，他嘗試聯繫美國國務院尋求協助，但電話全部轉入語音信箱，向華府人脈求助也碰壁。一名川普政府高層官員僅回覆「抱歉最近太忙」，並稱在空域重新開放前無法安排撤離包機。

友人安排逃生路線　輾轉經沙德返美

焦急等待數小時後，卡達航空的友人終於為他安排一條逃生路線，先搭乘巴士前往沙烏地阿拉伯，轉乘包機飛往德國法蘭克福後再返回美國德州達拉斯。

塔圖姆長期與百事可樂、威訊通訊等知名品牌合作，更是曾經手湯姆布雷迪（Tom Brady）、梅西等體壇巨星代言業務的行銷高手。儘管見識過不少大場面，他仍坦言這是人生中最可怕的經歷，但被問及是否還會再訪卡達時回答，「當然，我愛卡達。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級
台灣有7艘船困在波斯灣
S媽冒風雨赴金寶山看大S！具俊曄生病近況曝
金慧成盜壘受傷了！　打線變陣
夫妻出遊杉林溪天人永隔　運將認「擦山壁減速」
快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄
費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」：只剩合歡山

近藤健介12打數無安打陷低潮　盼快敲首安「讓心情輕鬆一點」

不是真把你當朋友！表面友好實際上是「隱性嫉妒」的三種行為

國外社群掀起「睡前香氛」熱潮　專家曝：選對味道能睡得更好

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

枋寮超商前停車場赫見羊群　警扮牧羊人幫飼主趕回圍欄

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢　忘掉過去專注澳洲戰

昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」　下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

官宣了！台中最大購物廣場4/10開幕營運　500大型品牌逛不完

房租漲幅寫44個月新低　信義：通膨恐是下波變數

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

更多熱門

相關新聞

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」

拒談判！　川普放話打到伊朗「領導層全滅」

美國總統川普7日在空軍一號上明確表態，他無意與伊朗進行任何談判，更揚言這場戰爭可能持續到伊朗不再擁有運作良好的軍隊，且所有領導層都被消滅為止。他向隨行記者表示，「我想到時候可能連一個能說『我們投降』的人都不剩。」

卡達急撤「美國大使館」周邊居民

卡達急撤「美國大使館」周邊居民

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

才准美軍用基地打伊朗！英軍事基地遭襲

才准美軍用基地打伊朗！英軍事基地遭襲

伊朗狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲

伊朗狂炸波斯灣多國　阿曼首度遭空襲

關鍵字：

標籤:卡達飛彈美軍基地伊朗攻擊美國高管逃生故事

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

剩8℃！　最冷時間曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面