　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

▲農曆春節過後，大陸各地復工人潮。（圖／CFP）

▲勞工待遇在2026年大陸全國兩會期間引起輿論關注。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026全國兩會期間，多位人大代表及政協委員紛紛對工薪階級務工薪資及工時福利等政策提出建議。其中，來自產業界的人大委員鍾寶申、董明珠等人大代表先後主張不應過度加班、加班費追溯機制和標準工時縮短等建議，引起輿論熱議。

▲▼ 工廠,工人,生產線。（示意圖／CFP）

《上觀新聞》報導，2026年全國兩會期間，全國人大代表、隆基綠能董事長鐘寶申聚焦勞動者權益保護與高質量用工，提出縮工時、提待遇、強追溯的組合式改革建議。

鐘寶申建議，將現行每日8小時的標準工時縮短至7小時，提高加班工資標準並強化企業支付義務，並建立加班報酬可追溯5年的機制，以制度化方式規範企業加班行為，保障勞動者的休息權與勞動報酬權。

大陸全國政協委員、溫州大學研究員蔣勝男表示，用人單位應依《勞動法》嚴格執行每日8小時工作制與每週5天工作制，不應將加班常態化，「勞動部門可對加班情況嚴重的地區或企業進行調查並提出警示，必要時採取處罰措施。」

中國礦業大學（北京）原副校長姜耀東則認為，一些企業在招聘時承諾雙休，但實際工作中卻採取「彈性工作制」，在網路與製造業等行業甚至出現「大小周」或單休的狀況，「休息權是憲法保障的基本權利，長時間工作可能影響勞動力品質。」

至於格力電器董事長、大陸全國人大代表董明珠也強調，不主張企業過度加班，隨著行業智能化發展，部分勞動已由機器替代，還會考慮在今（2026）年替員工加薪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

安俞真演繹「白開水妝容」太幼態！澎潤肌＋水光唇立刻再小10歲

台股大跌該撿便宜還是逃命？ 分析師：超過這數字快跑！

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

大陸熱門新聞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅：一再扭曲歷史文件

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

4歲陸女血壓超標「竟發現性別錯誤」

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

更多熱門

相關新聞

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

大陸全國兩會議程進入尾聲，今（9）日舉行十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」活動，其中，大陸全國人大代表，遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪在「代表通道」接受提問時表示，以法律形式設立「台灣光復紀念日」，既是對歷史的莊嚴紀念，更充分彰顯兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

關鍵字：

勞工農民工權益工時加班費2026兩會董明珠

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面