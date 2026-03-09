建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

▲勞工待遇在2026年大陸全國兩會期間引起輿論關注。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026全國兩會期間，多位人大代表及政協委員紛紛對工薪階級務工薪資及工時福利等政策提出建議。其中，來自產業界的人大委員鍾寶申、董明珠等人大代表先後主張不應過度加班、加班費追溯機制和標準工時縮短等建議，引起輿論熱議。

《上觀新聞》報導，2026年全國兩會期間，全國人大代表、隆基綠能董事長鐘寶申聚焦勞動者權益保護與高質量用工，提出縮工時、提待遇、強追溯的組合式改革建議。

鐘寶申建議，將現行每日8小時的標準工時縮短至7小時，提高加班工資標準並強化企業支付義務，並建立加班報酬可追溯5年的機制，以制度化方式規範企業加班行為，保障勞動者的休息權與勞動報酬權。

大陸全國政協委員、溫州大學研究員蔣勝男表示，用人單位應依《勞動法》嚴格執行每日8小時工作制與每週5天工作制，不應將加班常態化，「勞動部門可對加班情況嚴重的地區或企業進行調查並提出警示，必要時採取處罰措施。」

中國礦業大學（北京）原副校長姜耀東則認為，一些企業在招聘時承諾雙休，但實際工作中卻採取「彈性工作制」，在網路與製造業等行業甚至出現「大小周」或單休的狀況，「休息權是憲法保障的基本權利，長時間工作可能影響勞動力品質。」

至於格力電器董事長、大陸全國人大代表董明珠也強調，不主張企業過度加班，隨著行業智能化發展，部分勞動已由機器替代，還會考慮在今（2026）年替員工加薪。