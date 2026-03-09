屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

▲屏東縣政府警察局重申縣內固定測速照相設備只有36支。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣測速照相設備數量與是否影響觀光再度引發討論，屏東縣政府警察局交通隊今（9）日召開記者會澄清，指出全縣實際運作的固定式測速照相僅36支，平均約40公里才設置1支，並非外界所稱「全國第三多」。警方強調測速設備是交通風險管理工具，目的在降低事故、守護用路人安全，並未有以取締增加罰鍰的情形。

交通隊表示，目前屏東縣實際運作的固定式測速照相設備僅36支，分布於全縣約1,460公里道路，平均約40公里才設置1支設備，屬於低密度配置，並依交通事故風險及道路安全需求進行設置。警察局也指出，早在115年1月17日已對外說明，屏東縣測速照相並非外界所稱「全國第三多」。

警方舉例指出，從南州交流道經台1線、台26線往返墾丁約140多公里路程，沿線僅有4支固定式測速照相設備運作，另有2處區間測速，整體設置並未出現密集情形。

交通隊也強調，交通安全措施並未影響觀光發展。統計顯示，進出墾丁車流量自110年的174萬輛逐年增加至113年的193萬輛，114年更突破202萬輛，顯示安全的交通環境對觀光發展反而具有正面助益。

此外，南州至墾丁牌樓沿線固定式測速取締件數也逐年下降，112年為1萬3,060件，113年大幅降至6,570件，114年更降至2,835件；同期交通事故（A1、A2、A3）件數也從112年的2,055件、113年的1,743件降至114年的1,580件，顯示速度管理確實有助降低事故發生。

警察局表示，測速設備是交通風險管理的重要工具，並非「為罰而罰」，目的在於透過速度管理降低交通事故，守護用路人安全。至於114年歲入罰鍰預算編列為4億8,636萬元，實收4億8,786萬元，並未出現異常增加情況；外界流傳的300多億元罰鍰數字，應為全國整體統計，並非屏東縣單一地方收入。

屏東縣警察局最後強調，交通治理的核心目標始終只有一個，就是守護民眾生命安全，未來也將持續推動各項交通安全措施，打造更安全、友善的用路環境。