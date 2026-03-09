提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

▲觀察習近平二十一大佈局，今秋「五中全會」十分關鍵補齊人事、定調權力接班。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

財團法人國策研究院文教基金會9日主辦「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，第一場次是「中國兩會解讀」，第二場次是「台、美、中三角關係發展」，邀情台灣各界專家學進行精闢分析。

關於兩會人事議題，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳從出席人數來分析，今年兩會人大代表是2765名代表，其中有113名因不明原因而缺席，這是除了疫情期間史上最高的一次，包括19位人大代表被罷免資格，其中有9位將領，而且還有三位是屬於副國級，反映出內部整肅與政治巡視仍在進行中。

兩會釋出政治訊號？張五岳指出，習近平的行程具備高度指標性。習近平近年維持「下三個團組」的慣例，精準對接當前國家戰略。首先是江蘇省人大代表團，習近平連續4年兩會期間「首站」選擇江蘇團，作為高科技與製造業大省，此舉展現對發展「新質生產力」及AI產業的戰略重視，旨在美中科技戰中尋求自主突破。

再來是政協團組，今年習近平選擇與醫療、醫保相關的93學社交流，正面回應民眾對於「健康中國」與老齡化社會的切身關切，試圖穩定社會預期以提振消費信心；第三是解放軍與武警代表團，這是習近平自14年來雷打不動的行程，親自下團組發話，旨在確保軍權絕對穩定。

▲張五岳點名今秋「五中全會」：習近平「二十一大」權力交辦關鍵窗口。（圖／記者任以芳攝）

關於人事佈局，張五岳直言今年並非換屆年，兩會也不是人事調整的主戰場，值得注意的是解放軍系統人才出現斷層，軍委委員與多位上將級別高層依然在清查，這樣整頓當中還在進行。

談及習近平可能接班問題，張五岳也特地提醒，今年秋天的「五中全會」，人事部署（補齊）以及「二十一大」的接班訊號，將於今年秋天的「五中全會」明朗化，將會有一個初步定案。

「觀察習近平『二十一大』有關於高層的人士的部署，是不是會交辦或全然不交辦，相信今年秋天『五中全』會明朗化」張五岳再次強調，以這個角度看人事的問題，今年人事不是兩會的重點，今年秋天的「五中全會」才是重點，也是觀察習近平是否啟動權力交辦或進一步鞏固現狀，這才是觀察北京權力核心異動的最重要窗口。

▲台灣大學政治學系名譽教授明居正認為，習近平可能心中有接班人選，必須保護維穩 。（圖／記者任以芳攝）

針對習近平是否「交棒」，台灣大學政治學系名譽教授明居正總結時也提及，「這幾年有一個很明確的感覺，習近平不管是對文官或對武官的『清洗』力度之大，超過大家的想象，表面理由都是『反貪腐』。」

明居正從前5年分析（2012年到2017年），這5年比較像奪權，2017年開始，將近10年越來越像「疑心病」加重。

「這是獨裁者到了晚年都出現這種現象，疑心病伴隨著什麼呢？可能有接班人選的問題」明居正指出，習近平對於接班人選心中可能有定見，但未必現在想講出來，所以可能設計一個假箭靶，讓大家想像了一下。

明居正進一步分析，「比如讓胡春華亮相成為外界箭靶，實際上把心裡真正人選安排在其他地方。研判應該參考毛澤東晚年的經驗跟教訓，當年華國鋒太早出現，成為「四人幫」箭靶，現在習近平也在玩這一手。」