12星座運勢預警！天秤過勞、雙魚嚴防情勒

▲未來一週雙子座工作壓力大、天秤座過勞，雙魚座嚴防情勒。（示意圖／視覺中國）

辰宇力☆2026.3.8～2026.3.15星象預測與12星座運勢

本週留意海洋或氣候相關事件，可能會有引人關注的水災、船難或海上事故，也可能有特定事件引發同情或哀悼。區域的戰爭帶來了權力與資源的重新分配，也可能帶來制度改革。AI、網路或數據規範持續為討論與關注焦點，但相關的道德、價值觀衝突也帶來許多討論，但短期內也難有定論。

展望未來7日，#金牛朋友互動增加。#天蠍靈感很多。#巨蟹貴人幫助。#水瓶控制支出。#雙子工作壓力稍增。#射手處理家庭議題。#獅子注意財務。#天秤容易累積疲勞。#摩羯溝通量增加。#雙魚保持情緒界線。#白羊保持冷靜。#處女需要更多溝通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

節奏放慢，觀察局勢比衝刺更重要。工作面有隱性競爭，情緒容易因他人態度而波動，建議保持戰略沉默。財務穩定，避免衝動投資。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/10（TUE）：晴 Sunny

3/11（WED）：晴 Sunny

3/12（THU）：晴 Sunny

3/13（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/14（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/15（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

不是所有人際合作都值得長期投入。本週利於整合資源與重組團隊。財務面有新資訊進場，但需多方查證。感情上適合理性溝通，避免情緒勒索。

本週開運色：藍、綠

3/8（SUN）：陰 Cloudy

3/9（MON）：陰 Cloudy

3/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/13（FRI）：晴 Sunny

3/14（SAT）：晴 Sunny

3/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

事業壓力上升，但同時曝光度提高，被看見的同時也被檢驗。避免模糊承諾，主管層或權威角色成為關鍵。睡眠品質影響判斷力，務必調整作息。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/10（TUE）：暴雨 Rainy

3/11（WED）：陰 Cloudy

3/12（THU）：陰 Cloudy

3/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/15（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

視野打開的一週。適合規劃進修、旅行或跨領域學習。舊有信念受到挑戰，但也是成長契機。遠方或海外事務有變動跡象。財務屬保守穩健型，不宜高風險操作。

本週開運色：粉玫瑰、藍

3/8（SUN）：晴 Sunny

3/9（MON）：晴 Sunny

3/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/13（FRI）：陰 Cloudy

3/14（SAT）：陰 Cloudy

3/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

獅子座 Leo（7/23～8/22）

資源與權力議題浮現。共享資產、保險、稅務或分潤問題需重新檢視。感情層面情緒濃度升高，界線要清楚。健康方面注意壓力造成的身心疲勞。

本週開運色：暗紅、褐紅

3/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/9（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/10（TUE）：晴 Sunny

3/11（WED）：晴 Sunny

3/12（THU）：晴 Sunny

3/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/15（SUN）：陰 Cloudy

處女座 Virgo（8/23～9/22）

合作關係成為主軸。伴侶、同事或合作夥伴的狀態影響整體效率。溝通若太理性，容易令人感到冷冽。適度示弱反而促進信任。合約、條文需再確認細節。

本週開運色：天藍、紫

3/8（SUN）：晴 Sunny

3/9（MON）：晴 Sunny

3/10（TUE）：暴雨 Rainy

3/11（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/12（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/13（FRI）：晴 Sunny

3/14（SAT）：晴 Sunny

3/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

工作細節量增加，瑣事多但不至於失控。適合優化流程與系統重整。注意腸胃與神經緊繃。感情上不宜過度迎合，維持公平原則即可。

本週開運色：藍、藍綠

3/8（SUN）：晴 Sunny

3/9（MON）：晴 Sunny

3/10（TUE）：晴 Sunny

3/11（WED）：晴 Sunny

3/12（THU）：晴 Sunny

3/13（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/14（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/15（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

創意與自我表達慾望提升。適合推動企劃或展現專長。感情能量偏強，但情緒佔有慾也上升。財務有短期波動，避免與朋友金錢往來。

本週開運色：紫、淺海綠

3/8（SUN）：陰 Cloudy

3/9（MON）：陰 Cloudy

3/10（TUE）：晴 Sunny

3/11（WED）：晴 Sunny

3/12（THU）：晴 Sunny

3/13（FRI）：晴 Sunny

3/14（SAT）：晴 Sunny

3/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

家庭與內在安全感議題浮現。居住環境或家人健康需留意。這週適合整理空間，清理舊物。工作節奏稍慢，但並非退步，而是沉澱。

本週開運色：藍、綠

3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/9（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/10（TUE）：暴雨 Rainy

3/11（WED）：陰 Cloudy

3/12（THU）：陰 Cloudy

3/13（FRI）：晴 Sunny

3/14（SAT）：晴 Sunny

3/15（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

會議、簡報、文件往來頻繁，資訊流動加速。說話方式比內容更重要。兄弟姊妹或同輩關係需溝通釐清。短途移動增加，注意交通安全。

本週開運色：暗紅、褐紅

3/8（SUN）：晴 Sunny

3/9（MON）：晴 Sunny

3/10（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/11（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/12（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/13（FRI）：陰 Cloudy

3/14（SAT）：陰 Cloudy

3/15（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

金錢與價值感議題成為核心。收入模式或報酬機制出現討論空間。這週利於談條件，但要準備數據。情緒上較為冷靜，是理財規劃好時機。

本週開運色：粉玫瑰、藍

3/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/9（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/10（TUE）：晴 Sunny

3/11（WED）：晴 Sunny

3/12（THU）：晴 Sunny

3/13（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/14（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/15（SUN）：陰 Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

能量集中在自我定位。重新思考未來方向與角色定位。外界期待上升，但也更敏感。適合形象調整或策略轉型。避免過度自我消耗。

本週開運色：黃、藍

3/8（SUN）：晴 Sunny

3/9（MON）：晴 Sunny

3/10（TUE）：暴雨 Rainy

3/11（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/12（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/13（FRI）：晴 Sunny

3/14（SAT）：晴 Sunny

3/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy