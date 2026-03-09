聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

▲駐紐約辦事處在紐約中城街頭及景點的計程車頂、地鐵站及LinkNYC的看板刊登今年「台灣性別平等週」女力主視覺動畫及標語。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

第70屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）今（9日）於紐約召開，我國駐紐約辦事處8日啟動女力文宣活動儀式，即日起至3月19日，在紐約中城街頭及景點的計程車頂、地鐵站及LinkNYC的看板刊登今年「台灣性別平等週」女力主視覺動畫及標語，讓台灣的女性力量燦爛綻放紐約中城各個角落。

駐紐約辦事處長李志強表示，本年在紐約街頭的廣告主打以台灣蘭花作為視覺意象，因蘭花象徵柔韌、多元與優雅，也象徵台灣女性在社會中持續成長、突破與連結世界的力量。另搭配標語 「Her Rights, Our Pride」，代表台灣對性別平等的承諾。

外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋則表示，外交部持續與我國NGO攜手，盛大辦理台灣性別平等週各項活動，目的是要讓世界看見台灣在推動性別平權已有長足成長，台灣女力也不會在世界舞台上缺席。

第70屆聯合國「婦女地位委員會」大會（The Commission on the Status of Women, CSW）將於3月9日至19日在美國紐約舉行，今年大會優先主題為「確保並加強所有女性與女孩訴諸司法的機會」。我國駐紐約辦事處在8日啟動女力文宣活動儀式，在紐約中城街頭及景點的計程車頂、地鐵站及LinkNYC的看板刊登今年「台灣性別平等週」女力主視覺動畫及標語。

▼我國駐紐約辦事處啟動女力文宣活動儀式。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處）