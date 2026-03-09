　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮某校區今（9）日上午9時許驚傳一起治安事件。一名17歲情緒不穩之男子闖入校區地下一樓並持械揮舞，所幸校方安全人員反應神速，第一時間疏散學生並上前壓制，隨後與趕抵現場的警方聯手將犯嫌逮捕，成功化解一場校園危機，現場無任何師生受傷。

▲▼ 嘉義崇仁護校大林校區男子揮舞刀械叫消 。（圖／民眾提供）

▲嘉義崇仁護校大林校區男子揮舞刀械叫囂 。（圖／民眾提供）

今日上午，該名17歲男子不明原因進入某校區地下一樓，並突然掏出器械揮舞，情緒極度不穩定，過程中不斷揮舞手上器械並扭動身體，校方安全人員巡邏發現異狀後，展現高度專業素養，立即對周遭學生大聲喝令：「趕快躲回教室！」確保學生遠離威脅區域。

在確保學生安全後，安全人員隨即上前與該男子對峙並嘗試壓制。校方同步通報轄區警方，請求支援。

警方接獲報案後，立即派遣線上警力趕赴現場。員警抵達時，男子仍有反抗行為，警方隨即與校方人員採取合圍行動，將犯嫌制伏並奪下其手中器械。經初步調查，該男子年僅17歲，並非該校學生，現場情緒起伏劇烈，後續已由警方帶回派出所偵訊，並通知家屬及社會局介入了解。

警方也呼籲，校園安全不容挑戰，民眾若發現可疑人士在校園周邊逗留或有異常行為，請立即撥打110通報，共同織起社區與校園的安全防護網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

斗六轎車失控撞進禮儀社！車頭撞爛一片狼藉　駕駛受困送醫

快訊／關渡橋驚見男子坐欄杆　警消趕到他墜河！命危搶救中

快訊／高雄30歲女租客失聯　房東找鎖匠開門驚見她陳屍屋內

屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！乘客4重傷、2輕傷　1男命危搶救中

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷　消防搶救中

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

斗六轎車失控撞進禮儀社！車頭撞爛一片狼藉　駕駛受困送醫

快訊／關渡橋驚見男子坐欄杆　警消趕到他墜河！命危搶救中

快訊／高雄30歲女租客失聯　房東找鎖匠開門驚見她陳屍屋內

屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！乘客4重傷、2輕傷　1男命危搶救中

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷　消防搶救中

安俞真演繹「白開水妝容」太幼態！澎潤肌＋水光唇立刻再小10歲

台股大跌該撿便宜還是逃命？ 分析師：超過這數字快跑！

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

社會熱門新聞

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

即／柯文哲聲請解除限境　赴日參加兒畢典

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！車內7人全數脫困

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

即／台61桃園觀音段重大車禍！2命危4傷

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲

攝理教傳教遭伏擊！2教友遭追打1人慘遭爆頭

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！1男命危

快訊／萬華男談分手　遭前女友乾哥「一刀斃命」

即／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

花蓮堰塞湖溢流釀19死　林清水遭起訴求刑10年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面