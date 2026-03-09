嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮某校區今（9）日上午9時許驚傳一起治安事件。一名17歲情緒不穩之男子闖入校區地下一樓並持械揮舞，所幸校方安全人員反應神速，第一時間疏散學生並上前壓制，隨後與趕抵現場的警方聯手將犯嫌逮捕，成功化解一場校園危機，現場無任何師生受傷。

▲嘉義崇仁護校大林校區男子揮舞刀械叫囂 。（圖／民眾提供）

今日上午，該名17歲男子不明原因進入某校區地下一樓，並突然掏出器械揮舞，情緒極度不穩定，過程中不斷揮舞手上器械並扭動身體，校方安全人員巡邏發現異狀後，展現高度專業素養，立即對周遭學生大聲喝令：「趕快躲回教室！」確保學生遠離威脅區域。

在確保學生安全後，安全人員隨即上前與該男子對峙並嘗試壓制。校方同步通報轄區警方，請求支援。

警方接獲報案後，立即派遣線上警力趕赴現場。員警抵達時，男子仍有反抗行為，警方隨即與校方人員採取合圍行動，將犯嫌制伏並奪下其手中器械。經初步調查，該男子年僅17歲，並非該校學生，現場情緒起伏劇烈，後續已由警方帶回派出所偵訊，並通知家屬及社會局介入了解。

警方也呼籲，校園安全不容挑戰，民眾若發現可疑人士在校園周邊逗留或有異常行為，請立即撥打110通報，共同織起社區與校園的安全防護網。