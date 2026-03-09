未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

▲日本內閣官房長官木原稔召開例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋開打，我中華民國行政院長卓榮泰被證實7日出訪日本觀賞球賽。我方強調是「私人行程」，隨後引發中國外交當局強烈不滿。對此，日本內閣官房長官木原稔回應，日本政府不願多作評論。

日本內閣官房長官木原稔今（9）日上午召開例行記者會，日媒記者紛紛針對中東僑民專機調派、伊朗事態與油價、石川縣知事選舉、普天間美軍基地等多項議題進行詢問。記者會即將結束時，日媒《朝日新聞》記者針對卓榮泰以私人行程出訪日本觀賽一事，向木原稔詢問日本政府的官方立場。

該名記者提問道，「我想詢問台灣行政院長訪日一事。報導指出，台灣行政院長（卓榮泰）7日出訪日本、觀賞WBC棒球賽。我想詢問，日本政府是否事前掌握相關消息，以及日本政府的相關立場。另外，我想詢問，台灣方面人士此次訪日是否有和日本政府關係人士有相關的面談或接觸。」

木原稔在回應時強調，此次台灣相關人士訪日時並未與日本政府關係人士有過實際上的接觸，「據我所知，台灣方面稱（此次訪日）是『私人行程』，因此（日本）政府不便多作評論。」

據悉，中國外交部副部長孫衛東曾針對卓榮泰訪日一事向日方提出抗議。對此，日本駐中國大使金杉憲治強調，「台灣方面強調此次出訪為『私人行程』，日本政府並無立場發表評論。」

▼日媒記者針對卓榮泰訪日詢問日本政府官方立場。（從16:45開始）

