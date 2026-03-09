卓榮泰搭專機赴東京看WBC惹議　藍黨團：是否比照連戰向立院報告

▲林沛祥（圖中）回應卓榮泰訪日爭議。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰被爆7日是搭乘華航專機到東京看經典賽，面對質疑，卓僅回休假的私人行程，沒有其他目的。國民黨立法院黨團書記長林沛祥今（9日）表示，卓榮泰說是私人行程就請提出單據，晚上6時半有一部飛機從桃園機場特地飛到松山機場，然後卓早上6時半登機，晚上特地又飛回來，這不是包機，什麼是包機？林沛祥也提到1994年時任行政院長連戰到新加坡會晤時任總理吳作棟一事表示，當初連戰回來後有跟立法院如實報告，是不是請卓比照來做報告，以示尊重立法院跟憲政，而非單純說「外交突破」就可以帶過。

藍委洪孟楷9日上午在國民黨立法院黨團記者室舉辦「找回台灣公平正義 重罪假釋分級管制」 記者會，林沛祥、藍委黃健豪、牛煦庭出席。在時事議題提問階段，對於卓榮泰被質疑包機赴日看經典賽，民進黨立委王世堅說如果在野黨有疑慮，可以回立院審查，林沛祥表示，卓榮泰說是私人行程就請提出單據，因為根據他查到的資料，私人包機一小時超過4萬美元，所以來回約480萬新台幣。國民黨團立場是要知道發生什麼事情，為什麼行政院長突然說去就去？週五還在備詢，如果是私人行程，是不是要跟大家一起排隊？所有人都知道現在去日本的機票多難買，「那為什麼他可以特別？不覺得很奇怪嗎？」

林沛祥說，晚上6時半有一部飛機從桃園機場特地飛到松山機場，然後卓早上6時半登機，晚上特地又飛回來，這不是包機，什麼是包機？要包機也是很早之前就講好了吧，如果包機這麼容易，是不是能請院長趕快安排中東撤僑。

林沛祥也說，卓榮泰說預算被砍，結果有錢包機出去，國會議員有權責可以問這個問題，以一般人角度來看，也覺得整件事很奇怪，卓榮泰應該主動出來說清楚，不是國民黨團在這邊幫卓預設立場。

至於卓榮泰赴日引發中國不滿，林沛祥表示，國民黨團尊重中國所有態度，也尊重所有國家的互動，尊重日本跟中國，因為那是對方對於外交的任何反應，國民黨團關心的主要是國家內政，畢竟不是執政黨，當執政黨做出一件事情，相信是對中華民國最好的決策，但有疑問的地方，希望行政單位一一解釋。

林沛祥指出，依法來講，閣揆跟部長級出國應都要報備，就算私人行程也要請假，記得流程上有一定程度的規範，另外還有維安狀況，有很多事情不能這麼兒戲，畢竟行政院長實質上是中華民國第二號人物。林也提到，「連戰當初去海南島好像是做一個投資公司」（實為連戰到新加坡提「台星合作開發海南島」構想），回來後是跟立法院如實報告，是不是要請卓比照前例來做報告，以示尊重立法院、尊重憲政，而非單純說「外交突破」就可以帶過。

林沛祥強調，他知道中華民國處境相當困難，但是身為行政院長，期待能夠回覆國人的疑問，能夠回應國人的需求，這一點蠻重要的。