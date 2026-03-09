赴澳拚國會外交！　林楚茵讚友台小組主席：比藍白更愛台灣

▲民進黨立委林楚茵、羅美玲等近日受邀赴澳洲參加世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事聯席會議。（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010，下同）

記者詹詠淇／台北報導

隸屬立法院國防及外交委員會的民進黨立委林楚茵、羅美玲近日受邀赴澳洲參加世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事聯席會議。林楚茵今（9日）分享，此行深刻感受到澳洲對台灣滿滿的支持，致詞嘉賓更全程稱呼我方為「Taiwan」，而澳洲新南威爾斯州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）更是一路走來始終相挺台灣，「真的都快比藍白更『愛台灣』了」。此外，她也提及，外交部長林佳龍出訪友邦吐瓦魯，回程過境澳洲，代表台澳默契與良性互動的最好展現，這正是「總合外交」的最佳證明。

民進黨立委林楚茵今（9日）表示，「我們的國家自己挺，看見澳洲『挺Taiwan』力量！」中華隊前幾天在世界棒球經典賽（WBC）C組賽程與澳洲隊熱血交手，輸贏放球場，大家一直都是「最好朋友」，「Taiwan」又更被世界看見。

林楚茵指出，她與民進黨立委羅美玲受邀來到澳洲參加「第32屆世界台灣商會聯合總會」，真的深刻感受到澳洲滿滿的支持，「大會上致詞嘉賓全都直接稱呼我們『Taiwan』」，澳台工商委員會主席涂毅國、澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson），以及澳洲萊德市副市長賴拉華森（Sophie Lara-Watson），皆親自表達對台灣的堅定支持。

「人人都是台灣隊」，林楚茵說，感謝每一位在海外奮鬥的台商，以及所有在世界各地打拚的「台灣囡仔」，正因為你們，讓世界真正看見台灣的實力與人情味。

此外，林楚茵提到，自己終於見到最挺台的好朋友澳洲新南威爾斯州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts），他是挺台超過20年的真朋友，多年來每逢世總大會肯定到場相挺，長年在澳洲替台灣參與國際組織發聲，積極推動台澳、台新州的雙邊合作，「一路走來始終相挺台灣，真的都快比藍白更『愛台灣』了」。

林楚茵也指出，外交部長林佳龍今年3月初出訪友邦吐瓦魯，回程過境澳洲，更特別在雪梨歌劇院前錄製影片，向「世界台灣商會聯合總會」致意與感謝。

林楚茵認為，這次官方過境代表台澳默契與良性互動的最好展現，這正是「總合外交」的最佳證明，相當不容易，到一週屢屢突破外交困境，就是台灣隊最棒的成績單。

林楚茵強調，雖然目前立法院在會期中，但外交出訪鞏固友誼也是立委責任之一，她一定要前來，特別感謝在台澳友好上搭建橋樑、穿針引線的澳洲議員與台商朋友們，一起為台澳夥伴關係打下了最穩固的基石。