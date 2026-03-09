中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊昨（8）日以5比4擊敗韓國隊，拿下勝利，讓許多球迷心情激動不已。就有網友分享一段影片，他在搭乘飛機時，機長特意廣播這個好消息，直呼「我們贏韓國了，我們很感動驕傲！」機上乘客聽到後，也忍不住歡呼。

飛機起飛後，突然傳來鼓掌聲

網友「@crystal10722」昨天在Threads上發文表示，他下午搭乘回台的星宇班機，沒想到起飛沒多久後，就突然有一陣騷動、鼓掌聲。後來他跟空姐確認，得知中華隊贏得勝利，於是建議應該廣播，讓大家知道這個好消息，而幾分鐘後，機長就真的開始廣播。

機長廣播好消息：中華隊贏球了！

從影片中可知，機長表示，「一個比天氣更重要的消息，就是......或許大家都聽到我們的中華隊贏球了，我們贏韓國了，我們很感動驕傲，如果機上有支持中華隊的球迷，也讓我們一起為他們鼓掌喝采，謝謝各位搭乘本次航班，希望各位繼續支持中華隊，以及中......星宇航空，謝謝」。

影片曝光後，吸引41萬次瀏覽，不少網友也紛紛表示，「他是不是差點講中華航空」、「太讚了」、「駕駛艙那麼多大螢幕，其中一個是不是有切到愛爾達？（並沒有）」。知名影評人膝關節也回應，「這應該是台灣飛航史上最多人想聽機長廣播的一刻」。