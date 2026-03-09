好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

▲好市多（Costco）加油站祭出滿1000元送「250元商品抵用券」。（圖／資料照）



記者林育綾／綜合報導

好市多加油也有好康，美式賣場好市多（Costco）明（10日）推出「會員加油日」活動，當天上午7點至晚間8點30分，只要在指定加油站單筆加油滿1000元，即可獲得「250元商品抵用券1張」。抵用券限當日於賣場使用，各加油站限量5000張，單筆交易不累贈，提醒會員把握時間。

▼好市多限時3月10日推加油站優惠。（圖／業者提供）

此次活動適用於好市多3處加油站據點，包括「新莊店、中壢店、北台中店」，會員只要完成加油滿額，即可在自助加油機收據口領取「250元商品抵用券」，並於當日進入賣場消費時折抵商品金額。

▲好市多推出加油站優惠。（圖／業者提供）

目前好市多在台加油站，皆採自助加油模式並使用中油油品，提供柴油、95及98無鉛汽油等油品選擇，加油站營業時間為每日7:00至23:00，會員可於營業時間內自行操作加油設備完成加油。

Costco加油站資訊：

・新莊店：新北市新莊區建國一路138號

・中壢店：桃園市中壢區民族路六段508號

・北台中店：台中市北屯區敦富路366號

★家樂福

延續慶祝中華隊勝韓國，家樂福即日起至3月10日，推出「台灣好棒！熱血反擊！」優惠活動，主打觀賽零食與飲品折扣，包括：

・inLove Cafe漂浮冰咖啡，買1送1。

・誠茗冷泡茶系列480ml（鐵觀音、四季春、茉莉綠、高山烏龍），買1送1（單瓶69元）。

・飛魚卵香腸250g，139元。

・卡滋爆米花桶，特價119元（原價139元）。

▼歡慶中華隊戰勝韓國，賣場推出咖啡優惠。（圖／業者提供）



★全聯

全聯近來因應中華隊戰勝韓國推出限時優惠，3月10日「分批取」推出阪急熱狗麵包「買1送1」，限量500組、每會員限購1組。3月10日至3月12日，OFF COFFEE精品美式推出「買5送5」，小農拿鐵「買5送3」。

全聯「分批取」優惠：

・3月10日阪急熱狗麵包，買1送1，限量500組，每會員限購1組。

・3月10日至3月12日，OFF COFFEE精品美式，買5送5。

・3月10日至3月12日，小農拿鐵，買5送3。

▼全聯推出OFF COFFEE精品美式「買5送5」優惠。（圖／業者提供）

多項生鮮商品也推出一日限定（3月9日）優惠：

・青花菜（約220g），每粒25元。

・雞棒腿切塊（約400g），每盒89元。

・台南學甲虱目魚丸（250g），每盒39元。

・美國華盛頓富士蘋果#88（約200g/粒），4粒99元（平均每粒24.8元）。

・雞肉玉米茶碗蒸（195g），6杯169元（平均每杯28.2元）。

・We Sweet小農鮮奶泡芙（6入/270g），每盒75元。