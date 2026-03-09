　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

▲▼基隆男凌晨持刀闖總統府。（圖／記者張君豪翻攝）

▲基隆男凌晨持刀闖總統府。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陶本和／台北報導

總統府今(9日)凌晨2時許驚傳遭持刀男子闖入！警方調查，65歲的李姓男子當時從基隆搭乘計程車到北市總統府，隨即踢開護欄持刀闖入。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統府警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處，立即將該名男子壓制控制，現場並無人員受傷，府區安全無虞。

警方調查，李嫌持水果刀闖入府前廣場後，總統府前守望崗警力立即反應，火速協同憲兵壓制李嫌，現場警力也於3分鐘內敢抵現場，並將李嫌帶回派出所釐清案情，過程中未有人員傷亡。據指出，李嫌遭壓制時口中不斷唸唸有詞，偵訊時語無倫次供稱「上帝要我來殺中國共產黨」，後續依法移送法辦。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，今日凌晨約2時50分，一名男子持水果刀闖入總統府前廣場。總統府警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處，立即將該名男子壓制控制，現場並無人員受傷，府區安全無虞。

郭雅慧指出，男子遭壓制後，交由趕到現場的員警帶回轄區派出所進一步調查，相關案情將由警察機關依法處理。總統府維安人員平時均依規定落實各項安全演練與應變機制，未來也將持續強化府區維安與巡查作業以確保相關安全。

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

