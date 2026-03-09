　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「用過保險套」掛新光三越男廁門鎖！他摸到超崩潰：噁心

▲▼ 。（圖／）

▲台北天母新光三越4樓男廁隔間門鎖疑被掛上使用過保險套，引發網友熱議與公德心討論。（翻攝自臉書／靠北天母幫）

圖文／鏡週刊

一名男網友在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，他昨（8日）在位於台北市天母商圈的新光三越天母店4樓男廁如廁時，竟在隔間門鎖上發現疑似使用過的保險套，當場傻眼，直呼：「可以不要缺德成這樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

男廁門鎖掛著用過保險套？

原PO表示，當時因肚子痛緊急衝進隔間，如廁時順手上鎖，卻感覺鎖的觸感異常。定睛一看，竟發現門鎖上掛著一個疑似使用過的保險套。原PO描述，當下「超崩潰」，因為手已經接觸到，必須用衛生紙小心打開門鎖後，才得以離開隔間，並立刻洗手並通知清潔人員處理。

原PO如廁鎖門時摸到門把上的保險套。（翻攝自臉書/靠北天母幫）

▲原PO摸到門把上的保險套，直呼「被噁心到、狂洗手」。（翻攝自臉書／靠北天母幫）

最後，原PO只好改到其他樓層如廁，「我只能說餘生未來鎖門前一定會check鎖上有沒有保險套……」並語重心長寫道：「會發這篇出來，也是提醒大家鎖門前要仔細看一下有沒有什麼驚喜。」

該貼文曝光後，引來網友大量留言，多數人對此行為表示無法接受：「超噁==」、「太沒公德心了」、「那裡的清潔人員真的很辛苦…」。也有網友分享自己的防護方法，稱每次使用公共廁所都會用衛生紙包住門把與沖水裝置，以避免接觸不潔物品。

此外，也有人質疑事件可能是惡作劇，認為將物品刻意掛在門鎖上，或許只是想看他人發現時的反應，但大部分網友仍直言「這樣真的很缺德」，希望類似情況不要再發生。


更多鏡週刊報導
萬華凌晨命案曝光！與女友乾哥談判...遭持刀猛刺　「血濺馬路亡」涉案4人落網
「黑衣男壓她身上」被低鳴聲驚醒...目睹同房熟睡女友人遭性侵　信義區住宅凌晨被闖入
WBC熱戰／「像奪冠一樣激動」恐韓症終結！韓媒看台灣擊敗韓國　陳傑憲發言被比作大谷翔平

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

杉林溪遊園車墜谷「緊急封閉管制」　觀光署：釐清原因前全面停駛

杉林溪墜谷遊園車無掛牌　指定範圍內免費載客行駛

「用過保險套」掛新光三越男廁門鎖！他摸到超崩潰：噁心

12星座運勢預警！天秤過勞、雙魚嚴防情勒

「勝投怪盜」張奕又發威！延長賽只投9球成功拆彈　球迷：這是玄學

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」　網羨慕炸

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

杉林溪遊園車墜谷「緊急封閉管制」　觀光署：釐清原因前全面停駛

杉林溪墜谷遊園車無掛牌　指定範圍內免費載客行駛

「用過保險套」掛新光三越男廁門鎖！他摸到超崩潰：噁心

12星座運勢預警！天秤過勞、雙魚嚴防情勒

「勝投怪盜」張奕又發威！延長賽只投9球成功拆彈　球迷：這是玄學

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」　網羨慕炸

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

台股大跌該撿便宜還是逃命？ 分析師：超過這數字快跑！

毒駕撞死三寶媽！陳其邁說重話　高雄「3天大執法」佈重兵攔查

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

生活熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

倒春寒！　又要跌破10℃

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

台人擠爆東京巨蛋！日友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

更多熱門

相關新聞

勞退怎領最划算　專家解答

勞退怎領最划算　專家解答

勞退收益入帳後，「退休金該月領還是一次領」再度引發討論。專家指出，勞退制度設有最低保證收益機制，即使市場下跌，報酬仍不會低於銀行2年期定存利率，若基金績效不佳，政府也會補足差額。若選擇月領，帳戶內未領取的資金仍持續參與基金投資，有機會累積更多收益。由於月退金每3年會依本金、投資收益與利率重新計算，未來在投資表現良好時，月領金額也可能上調。

房市急凍！　建商搶蓋熊本台積宅

房市急凍！　建商搶蓋熊本台積宅

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

1500萬匯鄭朝方講不清　竹縣鄭家遭爆吞2.6億購地款

1500萬匯鄭朝方講不清　竹縣鄭家遭爆吞2.6億購地款

中華隊奪2勝「晉級劇本大改」！「韓澳大戰」成關鍵

中華隊奪2勝「晉級劇本大改」！「韓澳大戰」成關鍵

關鍵字：

靠北天母幫保險套新光三越鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面