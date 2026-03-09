「用過保險套」掛新光三越男廁門鎖！他摸到超崩潰：噁心

▲台北天母新光三越4樓男廁隔間門鎖疑被掛上使用過保險套，引發網友熱議與公德心討論。（翻攝自臉書／靠北天母幫）

圖文／鏡週刊

一名男網友在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，他昨（8日）在位於台北市天母商圈的新光三越天母店4樓男廁如廁時，竟在隔間門鎖上發現疑似使用過的保險套，當場傻眼，直呼：「可以不要缺德成這樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

男廁門鎖掛著用過保險套？

原PO表示，當時因肚子痛緊急衝進隔間，如廁時順手上鎖，卻感覺鎖的觸感異常。定睛一看，竟發現門鎖上掛著一個疑似使用過的保險套。原PO描述，當下「超崩潰」，因為手已經接觸到，必須用衛生紙小心打開門鎖後，才得以離開隔間，並立刻洗手並通知清潔人員處理。

▲原PO摸到門把上的保險套，直呼「被噁心到、狂洗手」。（翻攝自臉書／靠北天母幫）

最後，原PO只好改到其他樓層如廁，「我只能說餘生未來鎖門前一定會check鎖上有沒有保險套……」並語重心長寫道：「會發這篇出來，也是提醒大家鎖門前要仔細看一下有沒有什麼驚喜。」

該貼文曝光後，引來網友大量留言，多數人對此行為表示無法接受：「超噁==」、「太沒公德心了」、「那裡的清潔人員真的很辛苦…」。也有網友分享自己的防護方法，稱每次使用公共廁所都會用衛生紙包住門把與沖水裝置，以避免接觸不潔物品。

此外，也有人質疑事件可能是惡作劇，認為將物品刻意掛在門鎖上，或許只是想看他人發現時的反應，但大部分網友仍直言「這樣真的很缺德」，希望類似情況不要再發生。



更多鏡週刊報導

萬華凌晨命案曝光！與女友乾哥談判...遭持刀猛刺 「血濺馬路亡」涉案4人落網

「黑衣男壓她身上」被低鳴聲驚醒...目睹同房熟睡女友人遭性侵 信義區住宅凌晨被闖入

WBC熱戰／「像奪冠一樣激動」恐韓症終結！韓媒看台灣擊敗韓國 陳傑憲發言被比作大谷翔平