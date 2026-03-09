王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰昨被目擊現身東京巨蛋觀賽「台捷大戰」，面對外界質疑其包機經費，卓昨表示是休假的自費私人行程。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求在今下班前回覆此專機是否已經支付款項、專機費用多少、有多少隨行人員等。王鴻薇說，卓榮泰就算自費也有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。

王鴻薇9日在臉書表示，卓榮泰現身台捷大戰看球，馬上綠媒、側翼、民進黨立委輪番大張旗鼓發新聞，然而這樣的大動作，非但沒有讓國人正面支持，反而引起各界質疑，在中東戰事吃緊，一度傳出許多民眾受困，各國紛紛出來撤僑，但外交部卻告訴國人待著比較安全，也沒有安排相關專機協助，已經讓人無法接受，看到院長可以有這種「說走就走的旅行」，難免質疑合理性。

王鴻薇說，卓榮泰與行政院都對外宣稱，這次快閃看球，是「自費」、「私人」行程。王引述媒體報導，「卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。空中巴士A321-neo客機，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣（約4.7萬到6.3萬美元）」。

王鴻薇表示，若上述待遇為真，卓榮泰就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了，「我已經向行政院、華航以及松指部去文了解情況。如果今天下午沒有答案，相信大家都知道是怎麼回事了」。

根據王鴻薇提供的函文，王要求華航除確定上述班次是否為真外，也要回應此專機是否已經支付款項、價格為多少、是否為公務行程。行政院部分，則需要回答是否真為卓榮泰私人行程、專機費用多少、是否完成繳費、由哪個單位支付？專機上除卓榮泰外，還有多少隨行人員等。

▼國民黨立委王鴻薇9日發函華航、行政院，要求今下班前回覆此卓榮泰專機是否已經支付款項、專機費用多少等。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖可放大）