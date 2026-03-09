高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

▲高雄分署將於3/17拍賣遠航客機，底價800萬起標。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署成立25年以來，即將於下週二（3月17日）下午3時迎來史上首場「飛機拍賣會」。本次拍賣標的為遠東航空名下的McDonnell Douglas（麥道）MD-82型客機，機身編號B-28011，目前正停放在小港機場的露天停機坪。

這場破天荒的拍賣起因於遠航自108年停業後，長期積欠小港機場停留費、場站降落費及滯納金超過600萬元，且航空器長期占用停機位影響機場空間調度。交通部民用航空局高雄國際航空站為追回欠款並清空占用空間，遂將此案移送高雄分署執行。本次拍賣為第一拍公告，最低起拍價格定為800萬元，有意投標的買家須繳納160萬元的保證金。為增加標脫機率並便利民眾參與，高雄分署特別採取現場投標與通訊投標併行的方式，希望能順利為這架老飛機找到新主人。

值得一提的是，法務部行政執行署台北分署在今年初也曾針對遠航資產進行處置，並於1月6日成功拍定另一架編號B-28007的MD-83型客機。相較於台北分署該架客機是歷經兩次流標、在第三次拍賣將底價降至320萬元後才順利標出，本次高雄分署拍賣的MD-82型客機則是首度亮相，其800萬元的底價與機型差異也成為航空愛好者討論的焦點。

高雄分署表示，這架製造於民國80年12月的客機，機齡已屆34年，過去曾是國內航線的龍頭機型，承載無數民眾往返離島與本島的飛行記憶，見證了台灣交通史的重要轉變。也特別提醒，該架飛機停放多年未曾啟動，適航證明早已於109年屆期，受限於國內民航法規對於機齡超過26年之限制，該機未來確定無法再次投入民用航空運輸業進行商用營運，僅能轉作普通航空業、自用航空器，或作為靜態展示、教學與餐廳改裝等用途。

分署呼籲有意競買的民眾，務必先至官網「應買人專區」詳閱相關法規與注意事項，審慎評估這場難得的收藏機會。