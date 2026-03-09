路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普計畫3月31日出訪中國大陸，為期3天，然而這趟行程可能不會有突破，旨在維持美中關係穩定。外傳中方對於美國的倉促籌備安排感到不滿失望，多名知情人士透露，這場川習會恐難為恢復雙方商業與投資往來創造空間，美方企業領袖目前尚未組成訪問團，國是訪問規模似乎越來越小。

路透報導，川普此次訪中是自去年10月達成美中貿易休戰以來，與中國國家主席習近平的首次會晤，但如今這場峰會卻蒙上陰影，因為這類出訪通常需要精心籌備數月，川普政府的倉促安排讓中國感到失望。

除了投資相關議題，這場峰會的不確定因素還包含川普關稅問題，以及他是否會率領高規格商業代表團。布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）直言，「感覺這次國是訪問的規模越來越小，這次行程的目標也在縮小」。

消息人士透露，華府近期才啟動跨部門工作會議，時間倉促。據信美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）正力推企業代表團隨行，美國駐中官員亦已初步接觸相關企業，但美國貿易代表署態度保留，一直不願邀請企業執行長隨同訪中，稱希望確保峰會焦點在貿易控管上。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月曾說，美中峰會目的並非為了貿易爭端，而是在於維持穩定，確保中國履行協議，購買美國農產品、波音飛機等，確保向美國提供所需稀土。

此次高峰會的潛在成果之一，可能是中國向波音公司採購約500架窄體客機。據傳北京正尋求美方在零件供應等方面做出讓步，且由於波音的產能與訂單積壓，這批飛機可能要到2030年代才能完成交付。

知情人士透露，白宮官員仍可能選擇推遲波音的交易，以減少對北京做出讓步的必要性，並保留部分協議內容，留待未來在美國本土舉行的峰會上宣布。