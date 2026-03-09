台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

▲台灣球迷擠爆東蛋。（圖／記者王真魚攝）

網搜小組／劉維榛報導

這是尊重！一名網友表示，在東京巨蛋觀賽時突然想到一個問題，如果剛好坐到對方球隊的應援席，是否就不能穿台灣相關球衣？他坦言自己不太清楚，因此發文詢問，而日本友人也提醒，這其實是球場「潛規則」，千萬不要犯了大忌。貼文曝光後，引發不少球迷熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，若進場看球不小心買到對方球隊的應援席，「是不是就不能穿台灣相關的球衣？」他進一步透露，在日本的朋友提醒，這類情況在日本球場文化中其實相當敏感，通常不建議穿敵隊球衣坐在對方應援區，否則容易引發不必要的衝突。

應援席不能穿對方的球衣！網曝：是大會規定

文章曝光後，網友紛紛熱議，「台灣人有一個很奇怪的缺點，明明白紙黑字的規定寫在那，還要一直試探，是否有改變的可能」、「這不是潛規則，是大會規定」、「這是尊重對手的一個禮貌行為。同樣的，我們的應援席也不會有穿他國應援服的人」、「當然不能穿...警衛會請你脫掉，不脫就是請出場」、「票上也有規定，這樣是挑釁」。

不過也有網友直呼，「如果你也是反指標一員，請用力幫韓國隊加油」。事實上，百萬網紅蔡阿嘎就是反指標核心人物，因此昨日台韓大戰上，他特地穿上韓國隊球衣來替中華隊應援加持。

▼蔡阿嘎「反指標」穿衣，擊退南韓應援成功。（圖／翻攝自Threads）

