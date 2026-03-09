　
國際

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

▲▼ 網路謠傳WBC台灣球迷在東京巨蛋亂丟垃圾，不少日本網友都幫忙平反。（圖／翻攝自X）

▲ 網路瘋傳台灣人在東京巨蛋亂丟垃圾，日媒揭發真相。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋舉行，大批台灣球迷赴日為中華隊加油，近日社群平台卻瘋傳「台灣球迷在東京巨蛋亂丟垃圾」的照片，引發兩國網友熱議。日本記者實地走訪現場卻驚覺，這些照片疑似是用人工智慧（AI）造假，突顯國際賽事面臨假訊息操弄的新型危機。

垃圾亂丟照片瘋傳　引發網友論戰

網路流傳的照片顯示，東京巨蛋三壘側內野觀眾席散落大量便當盒、寶特瓶等垃圾，配文寫著台灣人「丟臉丟到東京巨蛋」、「廁所慘不忍睹」，煽動性標題迅速在社群擴散，引發日本網友留言批評台灣球迷素質，部分台灣網友還為此道歉。

日媒實地比對　多處細節穿幫

但日媒《THE ANSWER》記者親赴現場比對後，發現多處細節不合理，首先是東京巨蛋採用折疊式座椅，而照片中的座椅無人就坐卻未彈起，照片中還出現從這個拍攝角度根本看不到的左外野柱子，場內指示牌文字也與實際不符，種種破綻令熟悉球場的資深球迷很快就察覺異狀。

隨著質疑聲浪增加，該貼文被加註「社群筆記」提醒可能誤導。台灣網友也紛紛澄清，「這是假的」、「我離場時大家都在收垃圾，根本不像這張照片那樣」、「他們又在用AI散播謠言了」，更有不少日本網友為台灣球迷平反。

AI技術進化　國際賽事面臨假訊息危機

報導提到，過去一年來生成式AI技術快速進化，任何人都能輕易製作逼真的圖像，而這屆WBC成為AI普及後首場國際棒球賽事，使得假訊息傳播風險大增。加上體育賽事因勝負情緒容易激化對立，特定國家或球迷群體更可能成為假訊息攻擊目標。2026年繼米蘭冬奧和WBC後還有世足等重大賽事，如何辨識真假資訊成為全球觀眾共同課題。

03/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台灣球迷WBC東京巨蛋假訊息AI造假

