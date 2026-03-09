拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

▲ 伊朗女足結束亞洲盃之旅，據報出賽過程中遭限制行動與監聽。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗女子足球隊在亞洲盃賽事中以0比2輸給菲律賓後，返國恐怕面臨遭監禁甚至處決的命運，澳洲民眾和人權團體緊急呼籲政府提供庇護，約50名抗議者手持伊朗獅子旗，在黃金海岸包圍載著伊朗女足球員的巴士，這面旗幟是1979年伊斯蘭革命前使用的國旗，現已成為反抗現政權的象徵。

拒唱國歌遭政權施壓 被迫表現「一切正常」

《澳洲新聞網》報導，這場敗仗終結了伊朗女足的亞洲盃之旅，此次參賽過程充滿爭議，2日對陣南韓時球員集體拒唱國歌，被外界視為對政權的無聲抗議，但5日對戰地主澳洲隊時便在政權施壓下被迫唱國歌並敬禮。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）接受《澳洲廣播公司》訪問時表態，她和伊朗人民站在一起，尤其是伊朗婦女和女孩，「我們知道這個政權殘酷謀殺許多本國人民，殘酷壓迫伊朗婦女」，但不願對伊朗女足發表評論。

返國面臨叛國指控 留下家人恐遭威脅

Change.org網站上的請願書指出，這些女性球員正處於「進退兩難的困境」，返國將面臨被指控為叛國者的戰區，留下則會危及家人安全。請願書還提到，可靠報導指出有政權相關人員混入代表團中，使球員行動受限，通訊也遭監控。

《伊朗國際電視台》體育記者普爾巴克什（Raha Pourbakhsh）披露，這些足球員手機被監聽，還被迫簽署巨額保證書，承諾不會在澳洲尋求庇護，「她們被告知必須唱國歌，進球時要表現出喜悅，假裝一切正常。」

「母獅」隊已2人遭槍殺 官媒點名要嚴厲處置

這支綽號「母獅」的國家隊已經失去2名成員，27歲球員阿扎德普爾（Zahra Azadpour）今年1月在卡拉季參與示威時遭軍隊射殺；23歲女足裁判拉什蒂安（Sabha Rashtian）也在伊斯法罕的抗議中被槍殺。

據了解，伊朗當局計劃先將球員送往土耳其，再以巴士載回目前持續遭美以轟炸的德黑蘭。消息人士透露，大多數球員無法尋求庇護，因為她們在伊朗的家人正受到威脅。伊朗國營電視台主持人沙赫巴齊（Mohammad Reza Shahbazi）更公開點名球員指責，「戰時叛徒必須受到更嚴厲處置。」

數千澳洲人連署求庇護 FIFA被指有責任介入

要求庇護球員的請願書已有數千名澳洲人連署，要求艾班尼斯政府採取行動。反對黨議員利澤（Julian Leeser）對伊朗女足受到的嚴重威脅感到憂心，認為應向願意接受者提供保護。2021年8月在塔利班接管喀布爾後，前澳洲足球隊長福斯特（Craig Foster）曾協助撤離75名阿富汗女足球員及家屬，當時澳洲為他們安排簽證與安全通道。

伊朗裔澳洲人權活動家科爾多斯特拉米（Tina Kordostrami）指出，國際足總（FIFA）有明確職責介入，「球員的簽證到3月底才到期，她們不必8日就離開。伊朗政權顯然在控制這些女孩，國際足總有責任，這符合他們自身規範。」

她也呼籲澳洲政府提供安全空間，讓球員能與外界溝通。但助理外交部長西斯爾思韋特（Matt Thistlethwaite）表示，澳洲沒有計劃給予運動員優惠待遇，所有簽證申請者都必須通過安全和健康檢查。