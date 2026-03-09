撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

▲運彩公會理事長何昱奇(右)表示，中華隊的後援需要穩定的資金支撐，主要來源包括公務預算，以及最關鍵的「運彩盈餘挹注運動發展基金」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中華隊在經典賽擊敗韓國振奮全台，成了2026年開春，台灣人最幸福及感動的一刻。但運彩公會理事長何昱奇對此感觸良多，透過社群平台發聲，除了為前進邁阿密的中華隊祈福外，更一針見血指出台灣體育發展的現實困境，直言每年高達400億元的資源需求是維持競爭力的核心。

何昱奇感嘆，目前運彩制度的潛力並未被完全釋放，推動改革的過程艱辛，宛如「王寶釧苦守寒窯18年」。他強調，台灣選手近年能在國際舞台發光發熱，背後關鍵在於「運動科學中心」的成立以及後勤體系數據化的提升。然而，這些強大的後援需要穩定的資金支撐，主要來源包括公務預算、民間贊助，以及最關鍵的「運彩盈餘挹注運動發展基金」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對體育資源配置，何昱奇坦言，唯有確保經費來源穩定，國訓中心的設備才能持續更新，體能強化訓練也才能與國際接軌。他直言不諱地指出，在現實政治環境中，真正具備體育專業且願意長期深耕的立委或議員仍屬少數，這導致體育政策往往在賽事熱潮過後便乏人問津。

何昱奇最後呼籲，體育發展應凌駕於藍綠白政黨色彩之上，國人應以實際行動支持具體體育政見的候選人，每一張選票都很重要。他強調，唯有透過制度改革，讓合法運彩工具發揮最大效益，才能讓台灣的體育環境真正脫胎換骨，不再讓國人的熱情隨著比賽落幕而冷卻。