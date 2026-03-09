在超商打工！他曝薪水「重新活過來了」　一票護理師看傻：太殘酷

▲萊爾富。示意圖，非原PO工作的門市。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文分享他的薪水截圖，他透露自己還是學生，目前在超商打工，結果3月已經領到4萬多元。該篇文章曝光後，吸引超過408萬次瀏覽，其中不少網友都直呼，「看來該轉職了」、「比我白天薪水高」、「太殘酷無情了」。

2月薪水領4萬多！一票護理師愣住

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Threads上發文表示，身為一名大學生，萊爾富的薪水讓他重新活過來了。從他貼出的截圖可見，他3月5日領到薪水，金額為4萬4799元。

不少網友看到這樣的薪資之後，忍不住直呼「這樓根本護理師勸世文」、「護理師到底是誰要當啊」、「護理師們哭暈在這樓」、「護理師考高考，結果3萬」、「我們這麼辛苦顧病人」、「比護理師還多」。但也有網友表示，「護理師底薪不高，但加上津貼或是其他加給、年終、福利，整體還是比萊爾富好才對」、「打工上夜班其實不能這樣比，還是要看年薪比較準」。

▲原PO分享2月薪資。（圖／原PO授權引用）

還有網友回應，「萊爾富很缺人啊！是四大超商薪水最高的，很敢給」、「二月會眷顧每個認真上班的打工人」、「我覺得是超商的員工都很佩服，現在超商要會的東西超多」、「留友看良心企業」、「大學四萬多，厲害了」。

他曝比平常多1萬原因

原PO則在貼文底下補充，他才在超商工作兩個月而已，會領到這樣的薪資，是因為有夜班加給，而且2月碰到春節，他有4天領雙倍薪水，「比原本多一萬左右」，但他當月其實也休息了10天左右。他還說，他是在直營店工作，「挑對店很重要」。

本文經原PO授權引用