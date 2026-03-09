中華隊晉級就看今晚！蔣萬安揪跳海豹舞為韓應援　侯友宜也集氣

記者鄭佩玟／台北報導

2026世界棒球經典賽C組賽事進入關鍵時刻，中華隊昨日以5比4擊敗韓國，預賽戰績2勝2敗，晉級8強仍保有一線生機，不過最終能否挺進邁阿密，仍得視今（9日）晚間韓國對澳洲之戰結果。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上午同框出席活動時，也為中華隊加油打氣。蔣萬安表示，「大家一起跳海豹舞幫韓國隊加油！」希望形成三隊戰績互咬的局面，讓中華隊順利晉級，侯友宜也回憶昨晚邊工作邊看球，直呼贏韓國讓人熱血沸騰，盼全民一起集氣，助中華隊闖進8強。

▲蔣萬安、侯友宜今日上午一同參訪新北埔墘公托中心、莊敬公共托育中心。（圖／新北市府提供）

中華隊以5比4擊敗韓國，完成C組預賽所有賽事，最終取得2勝2敗的成績，日本也在昨晚險勝澳洲，若中華隊要晉級8強，必須先靠今晚韓國擊敗澳洲，如此才能形成台、韓、澳3隊戰績互咬的局面。依據經典賽規則，當3隊戰績相同且互咬時，將比較「失分率」（總失分除以總守備出局數），數字越低者排名越高，目前中華隊的對戰失分率結算為0.1296。因此，今日的韓澳戰就成中華隊的晉級生死戰。

蔣萬安、侯友宜今日上午一同參訪新北埔墘公托中心、莊敬公共托育中心，被問到要怎麼幫中華隊打氣？蔣萬安受訪時笑說，大家一起跳海豹舞為韓國隊加油，當然最重要的目的希望讓中華隊順利晉級，而昨天剛好有空檔，就帶著兒子一起看棒球賽，因為棒球是國球，希望從小培養小孩對棒球的熱愛，感受經典賽的熱血，希望今天大家一起集氣，希望中華隊最後順利晉級。

侯友宜表示，昨天非常開心，看到中華隊贏韓國隊，昨天他一邊工作一邊在車上看球賽，非常熱血沸騰，尤其回到辦公室，新北市政府都是滿滿的新北市民在看直播，大家歡呼聲此起彼落非常開心，能夠贏下韓國，希望台灣加油一定晉級，大家一起集氣。