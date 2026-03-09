國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

▲謝安妮（右）獲傑出校友，頒獎典禮中由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

慈濟大學92級校友謝安妮醫師，現任美國麻省總醫院神經腫瘤專科醫師，並在哈佛醫學院擔任講師，長期投入神經腫瘤相關研究。今年她榮獲「2026年慈濟醫學年會慈濟傑出醫學系校友獎」，並於3月8日的頒獎典禮中，由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。為了回到母校領獎並與學弟妹交流，謝安妮特地延後返回美國的行程，親自分享自己從慈大出發、一路走向國際醫學研究舞台的學習與成長歷程。



麻省總醫院是美國最佳醫院之一，也是哈佛大學最大型的醫學教學中心，謝安妮醫師專注在「神經腫瘤」研究領域，已發表10多篇國際論文，研究成果被引用超過3000次，並獲得多項國際獎項，包括有2025 SPORE Career Enhancement Award（美國癌症中心）， 2024 Lubin Family Foundation Scholar Award，2023 美國臨床研究協會 Emerging-Generation Award， 2020 美國神經科年會 Resident Leadership Award，以及愛因斯坦醫學中心Louis B. Schatz Award等，她表示，自己在醫院看診之外，有80%的時間投入研究，「從臨床上看到病人的問題，再回到研究上幫助病人解決問題。」

在頒獎典禮上，謝安妮說：「慈濟教導的視病猶親，內化在我的心中，成為我行醫基因。」她也希望能透過自己在國際醫學界的資源與連結，促進慈濟跟麻省總醫院的合作交流，讓大家一起為神經腫瘤患者帶來更多治療選擇與希望。她也特別感謝慈大葉思芳教授，臨床教學郭漢崇教授、陳郁志醫師等，教會她學習、研究以及真正做到「視病如親」的精神。

回顧自己的求學歷程，謝安妮提到，慈濟大學紮實的基礎醫學訓練，讓她在學生時期就對神經科學產生濃厚興趣，她並給自己設定目標，在進入臨床之前要好好做實驗，打好研究基礎；進入臨床後則開始學習如何申請研究計畫。

謝安妮在學生時期也是校園裡十分活躍的一員。她曾參與學生會活動，也多次投入海外醫療服務，包括前往印尼與菲律賓參與義診。她認為，這些經驗不僅培養了自己的領導能力，也拓展了視野，更讓她體會到醫者的慈悲與責任。



慈濟大學醫學院也在7日安排了一場與學弟妹面對面的分享會，分享會中，她給學弟妹最重要的一個建議就是「一定要問問題」。她回憶自己在美國求學時，幾乎每場研討會都會舉手提問，「讓教授記住你，也會因此建立研究上的連結與機會。」她告訴學弟妹：「只有你今天比明天更好，你就可以追求到你想做的事情。」

醫學二年級的陳嘉婷說：「我以前其實不太敢問問題，但今天學姊鼓勵我，我舉手問問題了。」蔡涵伃同學則說：「我現在也在做實驗，也想出國。聽完分享比較知道方向。」醫學一年級楊畯琳更說：「看到這麼頂尖厲害的學姊是從慈大走出去的，就覺得自己也有機會。」

陳宗鷹副校長表示，謝安妮在神經科學領域上的研究成果受到肯定，是慈大的驕傲，更難得的是，她始終關心母校發展，長期協助學生學習與交流。即使線上授課時間是台灣上午十點，在美國卻是深夜十點，她仍然樂於參與教學與分享。陳宗鷹也期待，未來能邀請謝安妮返校進行短期授課，讓更多學生從她的研究、學習規劃與人生經驗中獲得啟發。

