　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

▲謝安妮獲傑出校友，頒獎典禮中由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲謝安妮（右）獲傑出校友，頒獎典禮中由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

慈濟大學92級校友謝安妮醫師，現任美國麻省總醫院神經腫瘤專科醫師，並在哈佛醫學院擔任講師，長期投入神經腫瘤相關研究。今年她榮獲「2026年慈濟醫學年會慈濟傑出醫學系校友獎」，並於3月8日的頒獎典禮中，由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。為了回到母校領獎並與學弟妹交流，謝安妮特地延後返回美國的行程，親自分享自己從慈大出發、一路走向國際醫學研究舞台的學習與成長歷程。
 
麻省總醫院是美國最佳醫院之一，也是哈佛大學最大型的醫學教學中心，謝安妮醫師專注在「神經腫瘤」研究領域，已發表10多篇國際論文，研究成果被引用超過3000次，並獲得多項國際獎項，包括有2025 SPORE Career Enhancement Award（美國癌症中心）， 2024 Lubin Family Foundation Scholar Award，2023 美國臨床研究協會 Emerging-Generation Award， 2020 美國神經科年會 Resident Leadership Award，以及愛因斯坦醫學中心Louis B. Schatz Award等，她表示，自己在醫院看診之外，有80%的時間投入研究，「從臨床上看到病人的問題，再回到研究上幫助病人解決問題。」

▲謝安妮獲傑出校友，頒獎典禮中由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

在頒獎典禮上，謝安妮說：「慈濟教導的視病猶親，內化在我的心中，成為我行醫基因。」她也希望能透過自己在國際醫學界的資源與連結，促進慈濟跟麻省總醫院的合作交流，讓大家一起為神經腫瘤患者帶來更多治療選擇與希望。她也特別感謝慈大葉思芳教授，臨床教學郭漢崇教授、陳郁志醫師等，教會她學習、研究以及真正做到「視病如親」的精神。

回顧自己的求學歷程，謝安妮提到，慈濟大學紮實的基礎醫學訓練，讓她在學生時期就對神經科學產生濃厚興趣，她並給自己設定目標，在進入臨床之前要好好做實驗，打好研究基礎；進入臨床後則開始學習如何申請研究計畫。

▲謝安妮獲傑出校友，頒獎典禮中由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

謝安妮在學生時期也是校園裡十分活躍的一員。她曾參與學生會活動，也多次投入海外醫療服務，包括前往印尼與菲律賓參與義診。她認為，這些經驗不僅培養了自己的領導能力，也拓展了視野，更讓她體會到醫者的慈悲與責任。
 
慈濟大學醫學院也在7日安排了一場與學弟妹面對面的分享會，分享會中，她給學弟妹最重要的一個建議就是「一定要問問題」。她回憶自己在美國求學時，幾乎每場研討會都會舉手提問，「讓教授記住你，也會因此建立研究上的連結與機會。」她告訴學弟妹：「只有你今天比明天更好，你就可以追求到你想做的事情。」

▲謝安妮獲傑出校友，頒獎典禮中由慈濟大學副校長陳宗鷹親自頒獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

醫學二年級的陳嘉婷說：「我以前其實不太敢問問題，但今天學姊鼓勵我，我舉手問問題了。」蔡涵伃同學則說：「我現在也在做實驗，也想出國。聽完分享比較知道方向。」醫學一年級楊畯琳更說：「看到這麼頂尖厲害的學姊是從慈大走出去的，就覺得自己也有機會。」

陳宗鷹副校長表示，謝安妮在神經科學領域上的研究成果受到肯定，是慈大的驕傲，更難得的是，她始終關心母校發展，長期協助學生學習與交流。即使線上授課時間是台灣上午十點，在美國卻是深夜十點，她仍然樂於參與教學與分享。陳宗鷹也期待，未來能邀請謝安妮返校進行短期授課，讓更多學生從她的研究、學習規劃與人生經驗中獲得啟發。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台61重大車禍　2駕駛死亡
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

2026台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」震撼登場

通緝犯騎車遇警想逃　酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展　短影音說女力故事

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭接駁車限量送乖乖

太平洋燈會溫馨閉幕！YOYO家族唱跳同樂　360秒煙火點亮夜空

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

2026台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」震撼登場

通緝犯騎車遇警想逃　酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展　短影音說女力故事

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭接駁車限量送乖乖

太平洋燈會溫馨閉幕！YOYO家族唱跳同樂　360秒煙火點亮夜空

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

高雄單車嬤「右手推點滴架」大街趴走！超狂畫面曝　警要罰了

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

快訊／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

地方熱門新聞

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送

桃園燈會落幕　12天吸167萬人次參與

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

桃園勞動局推動性別平權　女性參政工會成趨勢

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」登場

仁王護國息災祈福法會屏東登場

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭車限量送乖乖

通緝犯騎車遇警想逃酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展短影音說女力故事

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

更多熱門

相關新聞

五年學雜費全免　慈大原住民單招開始報名

五年學雜費全免　慈大原住民單招開始報名

合校後的慈濟大學，五專學制招生依舊，提供原住民族學子公費就學的初衷始終不變！從1996年招生至今的五年制護理科原住民族單獨招生，115學年度共招收50人。二月二十三日起開放網路報名至三月九日止，四月十二日考試，考試科目為國文、英語與數學，五月九日登記分發。

給獎學金還補助出國　慈大與7高中職策略聯盟

給獎學金還補助出國　慈大與7高中職策略聯盟

慈院慈大合作「電子處方箋」獲金獎+創新獎

慈院慈大合作「電子處方箋」獲金獎+創新獎

慈大赴德參加國際發明展　2項創新裝置參與競賽

慈大赴德參加國際發明展　2項創新裝置參與競賽

手感無可取代　無語良師助準醫師掌握第一刀

手感無可取代　無語良師助準醫師掌握第一刀

關鍵字：

國際論文引用3千次慈大麻省總醫院謝安妮傑出校友獎

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面