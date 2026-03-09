　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

通緝犯騎車遇警想逃　酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

▲台南市警六分局鹽埕派出所員警在南區金華路段攔查可疑男子，查出對方竟是通緝犯。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警六分局鹽埕派出所員警在南區金華路段攔查可疑男子，查出對方竟是通緝犯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市1名男子才剛遭地檢署發布通緝，竟仍騎機車外出趴趴走，還涉嫌酒後騎車上路。台南市警六分局鹽埕派出所員警8日下午在南區金華路段辦案時，發現該男子見警心虛企圖規避查緝，員警上前盤查竟發現他是近期遭台南地檢署發布的通緝犯，經酒測更發現酒測值高達0.47mg/L，當場依公共危險罪逮捕移送偵辦。

台南市警六分局指出，鹽埕派出所員警於8日下午5時許在南區金華路段執行勤務時，發現1名男子騎乘機車行經現場，見警方表明身分後神情慌張，疑似企圖閃避查緝，員警察覺有異立即將其攔下盤查。

▲台南市警六分局鹽埕派出所員警在南區金華路段攔查可疑男子，查出對方竟是通緝犯。（記者林東良翻攝，下同）

警方進一步查證身分時發現，該男子竟是台南地檢署近期發布的通緝犯。警方當場控制其行動並進行調查，未料男子除涉及通緝案件外，還坦承自己曾飲酒，但辯稱並未騎乘機車。

員警隨後對其實施酒精濃度測試，結果呼氣酒精濃度達0.47毫克，已明顯超過法定標準。面對酒測結果，男子仍辯稱並未騎車，警方隨即調閱附近監視器畫面，確認其確實騎乘機車行經現場，相關違規行為證據明確。

警方表示，確認男子酒後騎車事實後，當場依法吊扣其機車與駕駛執照，並將其逮捕帶返偵辦。全案警詢後，依洗錢防制法通緝案件及公共危險罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

台南市警六分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身與其他用路人安全，也將面臨刑事責任與高額罰鍰，警方將持續加強查緝酒駕及各類不法行為，維護道路交通安全與社會治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台61重大車禍　2駕駛死亡
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

2026台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」震撼登場

通緝犯騎車遇警想逃　酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展　短影音說女力故事

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭接駁車限量送乖乖

太平洋燈會溫馨閉幕！YOYO家族唱跳同樂　360秒煙火點亮夜空

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

2026台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」震撼登場

通緝犯騎車遇警想逃　酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展　短影音說女力故事

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭接駁車限量送乖乖

太平洋燈會溫馨閉幕！YOYO家族唱跳同樂　360秒煙火點亮夜空

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

高雄單車嬤「右手推點滴架」大街趴走！超狂畫面曝　警要罰了

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

快訊／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

地方熱門新聞

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送

桃園燈會落幕　12天吸167萬人次參與

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

桃園勞動局推動性別平權　女性參政工會成趨勢

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」登場

仁王護國息災祈福法會屏東登場

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭車限量送乖乖

通緝犯騎車遇警想逃酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展短影音說女力故事

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

更多熱門

相關新聞

酒駕事故降幅趨緩　醫揭原因：累犯不怕重罰

酒駕事故降幅趨緩　醫揭原因：累犯不怕重罰

酒駕令人髮指，修法也一再加重罰則，但嚴刑峻法未能持續奏效。國內最新研究顯示，在2008、2011、2013年3度加重處罰後，事故件數雖有下降，降幅卻隨時間遞減，2013年後的嚇阻力更是明顯趨緩，如何改善，仍需集思廣益。

高雄驚傳警察遭圍毆！真相曝光　

高雄驚傳警察遭圍毆！真相曝光　

「阿北嘜擱喝了啦」單車男3天2酒駕

「阿北嘜擱喝了啦」單車男3天2酒駕

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

毒品通緝犯拒檢撞警車　基隆男下場出爐

毒品通緝犯拒檢撞警車　基隆男下場出爐

關鍵字：

通緝犯騎車酒駕

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面