通緝犯騎車遇警想逃　酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

▲台南市警六分局鹽埕派出所員警在南區金華路段攔查可疑男子，查出對方竟是通緝犯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市1名男子才剛遭地檢署發布通緝，竟仍騎機車外出趴趴走，還涉嫌酒後騎車上路。台南市警六分局鹽埕派出所員警8日下午在南區金華路段辦案時，發現該男子見警心虛企圖規避查緝，員警上前盤查竟發現他是近期遭台南地檢署發布的通緝犯，經酒測更發現酒測值高達0.47mg/L，當場依公共危險罪逮捕移送偵辦。

台南市警六分局指出，鹽埕派出所員警於8日下午5時許在南區金華路段執行勤務時，發現1名男子騎乘機車行經現場，見警方表明身分後神情慌張，疑似企圖閃避查緝，員警察覺有異立即將其攔下盤查。

警方進一步查證身分時發現，該男子竟是台南地檢署近期發布的通緝犯。警方當場控制其行動並進行調查，未料男子除涉及通緝案件外，還坦承自己曾飲酒，但辯稱並未騎乘機車。

員警隨後對其實施酒精濃度測試，結果呼氣酒精濃度達0.47毫克，已明顯超過法定標準。面對酒測結果，男子仍辯稱並未騎車，警方隨即調閱附近監視器畫面，確認其確實騎乘機車行經現場，相關違規行為證據明確。

警方表示，確認男子酒後騎車事實後，當場依法吊扣其機車與駕駛執照，並將其逮捕帶返偵辦。全案警詢後，依洗錢防制法通緝案件及公共危險罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

台南市警六分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身與其他用路人安全，也將面臨刑事責任與高額罰鍰，警方將持續加強查緝酒駕及各類不法行為，維護道路交通安全與社會治安。