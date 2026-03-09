　
社會焦點

恐結冰！合歡山翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

▲▼低溫來襲，合歡山區高海拔路段有結冰機率，部分路段將實施只出不進及雙向封閉管制。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲低溫來襲，合歡山區高海拔路段有結冰機率，部分路段將實施只出不進及雙向封閉管制。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受大陸冷氣團南下及華南水氣移入影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率；公路局為維用路人車安全，今日台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，自17時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行。

工程分局並表示，將於10日早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

▲▼低溫來襲，合歡山區高海拔路段有結冰機率，部分路段將實施只出不進及雙向封閉管制。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

公路局呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況，也可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。 
 

