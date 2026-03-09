2028起手式！盧秀燕訪美11天橫跨5州　「前進華盛頓」行程曝光

記者游瓊華／台中報導

被視為藍營2028總統大位熱門人選的台中市長盧秀燕，在任期最後一年前往美國進行拜訪行程，今天公開宣布出發時間以及訪問地點，11天內要拜訪5州9區，大規模的訪美行程，符合過往台灣重量級政治人物赴美標準的「起手式」，不過對於即將會見美國那些高層官員，盧秀燕則無明確回應，僅強調，多數行程都是由美方邀請、安排；至於備受矚目的軍購議題，則維持過往說法，「盡力為台灣發聲。」

▲台中市長盧秀燕訪美11天橫跨5州9區，此行也被視為2028起手式。（圖／台中市政府提供）



▲盧秀燕此行將帶著副市長鄭照新、衛生局長曾梓展、新聞局長欒治誼、交通局長葉昭甫等人前往。（圖／記者游瓊華攝）



依照台中市政府公布的訪美行程，盧秀燕將在3月11日到13日前往波士頓，拜會姊妹市曼徹斯特市政府、麻省理工學院、紐英崙中華公所、大波士頓地區地方政府、僑界交流。

3月14日到16日前往紐約，拜會紐約中華公所、紐約哥倫布公園向國父銅像致敬、與僑界交流、紐澤西人工智慧創新中心NJ AI Hub、HELIX創新園區。

3月17日到18日前往華盛頓，拜會馬里蘭州政府、與北美台商會聯合總會簽訂「三合一綠色通道」合作備忘錄、與僑界交流，拜會美國聯邦眾議院議員。3月19日前往西雅圖，拜會西雅圖市政府、姊妹市塔可馬市政府；3月19日到21日搭機返台。

媒體問到，此行是否為軍購解套？盧秀燕強調，這次彼此要交換的意見非常的廣泛，包括區域的穩定、包括全球的貿易、包括能源的問題，只要對台灣有益、對台美雙方有益，都會盡力為台灣發聲，爭取中華民國的權益。