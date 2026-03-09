南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，伊朗不僅對周邊國家發動攻擊，還封鎖荷姆茲海峽，引發全球能源市場震盪。南韓總統李在明在青瓦台召開緊急經濟會議時表示，面對油價可能飆升與經濟衝擊，研擬必要時將迅速導入「石油最高價格制度」，為國內油價設定上限，減輕民眾與市場負擔。

根據《韓聯社》，李在明今（9）日在青瓦台主持「中東情勢緊急經濟檢討會議」時指出，美國對伊朗發動攻擊後，中東局勢發展難以預測，南韓政府必須以最壞情境為前提，提前制定應對方案。他表示，中東危機升高不僅衝擊全球貿易，也對高度依賴中東能源進口的南韓經濟造成重大壓力。

為穩定金融與市場，李在明指示政府在必要時可擴大規模達100兆韓元的市場穩定計畫，同時要求政府與中央銀行提前準備額外政策工具，以在市場出現劇烈波動時迅速出手。

在物價與能源方面，李在明強調，能源供應與民生壓力正迅速升高，政府必須採取「非常措施」。他要求相關部門與戰略合作國家合作，盡快尋找不經由荷姆茲海峽的替代能源供應路線，以降低對中東運輸航道的依賴。

針對近期油價過度上漲的問題，李在明表示，政府應迅速導入石油最高價格制度並果斷執行。他指出，能源價格上漲對一般民眾的衝擊最大，因此必須提出細緻且具實效的對策，避免生活成本進一步惡化。

同時，李在明也警告，若有企業或市場勢力利用動盪局勢牟取不當利益，政府將嚴厲打擊。他要求徹查煉油公司與加油站是否存在聯合哄抬價格、囤積居奇或炒作囤貨等違法行為，一旦查獲，將處以相當於非法所得數倍的嚴厲制裁。