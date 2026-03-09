　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，伊朗不僅對周邊國家發動攻擊，還封鎖荷姆茲海峽，引發全球能源市場震盪。南韓總統李在明在青瓦台召開緊急經濟會議時表示，面對油價可能飆升與經濟衝擊，研擬必要時將迅速導入「石油最高價格制度」，為國內油價設定上限，減輕民眾與市場負擔。

根據《韓聯社》，李在明今（9）日在青瓦台主持「中東情勢緊急經濟檢討會議」時指出，美國對伊朗發動攻擊後，中東局勢發展難以預測，南韓政府必須以最壞情境為前提，提前制定應對方案。他表示，中東危機升高不僅衝擊全球貿易，也對高度依賴中東能源進口的南韓經濟造成重大壓力。

為穩定金融與市場，李在明指示政府在必要時可擴大規模達100兆韓元的市場穩定計畫，同時要求政府與中央銀行提前準備額外政策工具，以在市場出現劇烈波動時迅速出手。

在物價與能源方面，李在明強調，能源供應與民生壓力正迅速升高，政府必須採取「非常措施」。他要求相關部門與戰略合作國家合作，盡快尋找不經由荷姆茲海峽的替代能源供應路線，以降低對中東運輸航道的依賴。

針對近期油價過度上漲的問題，李在明表示，政府應迅速導入石油最高價格制度並果斷執行。他指出，能源價格上漲對一般民眾的衝擊最大，因此必須提出細緻且具實效的對策，避免生活成本進一步惡化。

同時，李在明也警告，若有企業或市場勢力利用動盪局勢牟取不當利益，政府將嚴厲打擊。他要求徹查煉油公司與加油站是否存在聯合哄抬價格、囤積居奇或炒作囤貨等違法行為，一旦查獲，將處以相當於非法所得數倍的嚴厲制裁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

油庫燒整晚！德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

波灣多國遭空襲巴林32傷　沙國警告伊朗：將成最大輸家

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

油庫燒整晚！德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

波灣多國遭空襲巴林32傷　沙國警告伊朗：將成最大輸家

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

更多熱門

相關新聞

日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

隨著世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋開打，我中華民國行政院長卓榮泰被證實7日出訪日本觀賞球賽。我方強調是「私人行程」，隨後引發中國外交當局強烈不滿。

愈跌愈買！009816盤中爆61萬張成交量　超車0050

愈跌愈買！009816盤中爆61萬張成交量　超車0050

台股千家下跌免驚！　法人看「恐慌指數」判斷非基本面崩盤

台股千家下跌免驚！　法人看「恐慌指數」判斷非基本面崩盤

波灣遭空襲　沙國警告伊朗：將成最大輸家

波灣遭空襲　沙國警告伊朗：將成最大輸家

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

關鍵字：

日韓要聞美伊開戰南韓李在明油價石油中東伊朗荷姆茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面