　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

▲女童。（圖／CFP）

▲女童被診斷出「17α-羥化酶缺乏症」。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國安徽一名4歲女孩近日因血壓異常前往醫院檢查，沒想到檢查結果卻讓家人震驚。醫師發現孩子在染色體性別上其實屬於男性，但外貌、性格與外生殖器均呈現女性特徵，最終確診為全球僅約160多例的罕見疾病「17α-羥化酶缺乏症」。

據《海報新聞》報導，這名4歲女童日前因血壓偏高被家人帶往中國科學技術大學附屬第一醫院就診，醫師在進一步檢查時發現其染色體為46,XY，屬於男性染色體型態，但孩子從出生至今一直被當作女孩撫養，外觀與行為也都符合女性特徵，檢查結果讓家長一度難以接受。

院方兒科副主任醫師熊梅表示，女童罹患的是由CYP17A1基因突變引起的「17α-羥化酶缺乏症」，屬於先天性腎上腺皮質增生症的一種特殊類型。該疾病會導致性激素合成障礙，使染色體為男性的個體在胚胎期因雄性激素不足而發育出女性外生殖器，同時體內鹽皮質激素過度累積，進而引發頑固性高血壓與低血鉀等問題。

▲。（圖／CFP）

▲女童的染色體為46,XY，屬於男性染色體型態。（圖／CFP）

醫師指出，此類疾病通常在青春期或成年後因不孕或閉經才被發現，像這樣在兒童時期因高血壓被提前診斷的案例相當罕見。目前女童正在接受荷爾蒙替代治療，以控制血壓與電解質失衡，避免對心臟與腎臟造成進一步傷害。

由於患者染色體、性腺、外生殖器、心理認同與社會性別等多個層面出現不一致，醫療團隊在評估後認為，目前最重要的是先穩定健康狀況，未來治療可能包括，切除腹腔內發育不良的睾丸組織，以降低惡變風險。

至於性別相關手術，醫師強調，並非急迫事項，醫療團隊會綜合孩子的心理認同與社會性別發展情況，再與家屬討論後續醫療方向，若孩子未來仍認同女性身份，青春期後可透過手術與荷爾蒙治療，協助完成第二性徵發育。

醫界也提醒，類似病例在性別決策上，通常會優先考慮患者已建立的心理與社會性別認同，而不是單純依據染色體判斷。專家指出，強行改變孩子的性別認同，反而可能造成嚴重心理創傷，因此醫療決策需以患者長期身心健康為核心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

大陸熱門新聞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅：一再扭曲歷史文件

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

4歲陸女血壓超標「竟發現性別錯誤」

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

更多熱門

相關新聞

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

安徽合肥一名男子花費90萬元（人民幣，下同，約台幣410萬元）購買彩券卻全數未中獎，事後認為銷售過程違法，將彩券行老闆及彩券管理中心一併告上法院，要求返還全部購彩金額與利息。合肥市包河區人民法院近日審理後，判決駁回其全部訴請。

24歲正妹增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍

24歲正妹增29kg以為變胖竟是「尿毒症」惹禍

前男友租屋處殺害女大生一審判死 當庭上訴求：想要重新做人的機會

前男友租屋處殺害女大生一審判死 當庭上訴求：想要重新做人的機會

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

陸2對雙胞胎聯姻　網驚：全場分不清

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

關鍵字：

安徽性別染色體荷爾蒙治療17α-羥化酶缺乏症

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面