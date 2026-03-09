　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明居正分析習近平「疑心病」恐加重　仿毛澤東「接班假箭靶」維穩

▲▼ 李鎮宇（台新新光金控首席經濟學家）、明居正（台灣大學政治學系名譽教授） 。（圖／記者任以芳攝）

▲財團法人國策研究院文教基金會9日主辦「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2026年大陸「兩會」釋出什麼政治訊號，台大政治系名譽教授明居正今（9）日分析，習近平在兩會期間對軍方強調「絕對忠誠」與「反腐」是官話，實反映其晚年獨裁者常見的「疑心病」加重。明居正研判，習近平正效法毛澤東晚年戰略，透過設置「假箭靶」掩護真正接班人，並對文武官員展開力度空前的「清洗」。另外，分析美中台情勢，台灣是否被大交易出去，明居正強調，台灣已成為美國「核心利益當中的核心」，由於晶片戰略物資的不可替代性，美國放棄台灣的可能性幾乎為零。

財團法人國策研究院文教基金會9日主辦「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，第一場次是「中國兩會解讀」，第二場次是「台、美、中三角關係發展」，由台灣大學政治學系名譽教授明居正總結。

首先分析今年大陸兩會釋出政治訊號，明居正則表示，今年習近平在兩會期間去了三個團組，在江蘇團、政協組團，解放軍武警代表團，是外界最關注。習強調軍委主席負責制、政治建軍、黨指揮槍等談話，也提到了絕對忠誠、不可二心，然後「反腐」不可以有什麼藏身之處，這些是官樣話。

針對上述習近平對解放軍談話，明居正指出，「這幾年有一個很明確的感覺，習近平不管是對文官或對武官的『清洗』力度之大，超過大家的想象，表面理由都是『反貪腐』。」

表面「反貪腐」，實際用意又是什麼？明居正從前5年分析（2012年到2017年），這5年比較像奪權，2017年開始，將近10年越來越像「疑心病」加重。

「這是獨裁者到了晚年都出現這種現象，疑心病伴隨著什麼呢？可能有接班人選的問題」明居正指出，他對於接班人選心中可能有定見，但未必現在想講出來，所以可能設計一個假的箭靶，讓大家想像了一下。

明居正進一步分析，「比如讓胡春華亮相成為外界箭靶，實際上把心裡真正人選安排在其他地方。研判應該參考毛澤東晚年的經驗跟教訓，當年華國鋒太早出現，成為「四人幫」箭靶，現在習近平也在玩這一手。」

▲▼ 李鎮宇（台新新光金控首席經濟學家）、明居正（台灣大學政治學系名譽教授） 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣大學政治學系名譽教授明居正認為美中進入「砍脖子」生死博弈，台美已成晶片實質同盟。（圖／記者任以芳攝）

針對近期錯綜複雜的國際局勢，明居正首先提醒，大陸方面在外交處理上轉趨謹慎，主因在於整體國際格局發生重大變化。明居正特別提醒，觀察美中台關係不能僅侷限於三方框架，必須從全球全局出發，特別是結合美國川普政府的外交與戰略設想，才能看清問題全貌。他點出，當前全球大格局的演變對美國相對有利，對北京則極為不利。

從全局視角審視，美國近期對委內瑞拉與伊朗的強勢作為，加上以色列在打擊哈瑪斯、真主黨與胡塞武裝上的進展，以及敘利亞政權變天、美國強化對巴拿馬等關鍵地區的掌控，種種事態皆顯示美國正加強全球戰略主動權。俄羅斯深陷烏克蘭戰爭，自身戰力耗損嚴重，能給予北京的實質戰略支援非常有限。

明居正分析，「這些事情對美國是比較有利的，對中共是非常不利的，或者說雙方的籌碼和牌的數量有非常大的變化，俄羅斯對中國幫忙非常有限的，所以中共現在手上的牌少了非常多，而這個牌不是光一個『川習會』，而是美中戰略對抗的問題。」

明居正分析，美中之間的戰略對抗並非隨黨派或領袖更換而輕易變動，這種對抗態勢已經呈現僵化與固化。雙方對此皆有共識，現狀正如「我剪你裙邊、你砍我脖子」般的生死博弈，考驗著誰能撐到最後。

在此脈絡下，台美關係的實質演進顯得尤為關鍵。針對外界對台美關稅協定的批評與重談聲浪，明居正認為這多半是未能看清當前大形勢的誤判。

他指出，台美關係最重要的「核心」是台灣正協助美國打造半導體聚落，這意味著台美之間已藉由晶片這項當前最重要的戰略物資，達成了「實質上的同盟關係」。

明居正強調，台灣已成為美國「核心利益當中的核心」，「你說美國放棄台灣，那等於是割掉自己下半生，幾乎是不可能的事情。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

2026年大陸全國兩會（人大、政協）進入關鍵階段，今年也是決定大陸未來五年走向的「十五五」規劃開局元年。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，展望台海局勢，預料大陸方面不會在僅停留在口頭片面限制，會採取更多「操之在己」的做法推進促融與促統。張五岳以三點總結：今年兩岸「挑戰多於機遇」，情勢「審慎並不悲觀」。在美中博弈與地緣經濟變化的壓力下，雖然兩岸各自面臨內部事務壓力，總體風險因素仍處於「可控」範圍。

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

王毅：台灣是中國內政日本有什麼資格插手？

王毅：台灣是中國內政日本有什麼資格插手？

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

王毅：元首外交是中國外交的「定盤星」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

