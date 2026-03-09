　
    • 　
>
大陸焦點 特派現場

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

▲▼ 張五岳、淡江大學兩岸關係研究中心主任 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2026年大陸全國兩會（人大、政協）進入關鍵階段，今年也是決定大陸未來五年走向的「十五五」規劃開局元年。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，展望台海局勢，預料大陸方面不會在僅停留在口頭片面限制，會採取更多「操之在己」的做法推進促融與促統。張五岳以三點總結：今年兩岸「挑戰多於機遇」，情勢「審慎並不悲觀」。在美中博弈與地緣經濟變化的壓力下，雖然兩岸各自面臨內部事務壓力，總體風險因素仍處於「可控」範圍。

針對外界關切的大陸兩會對台政策，習近平未在福建團或台灣團發表新論述，他也提醒兩會並非發布重大對台新政的場合，要關注是大陸最高領導人習近平談話。因此，仍由王滬寧、宋濤及王毅維持既有立場，重點在於「促融」與「反獨」的雙向並進。

針對兩岸局勢，張五岳認為兩會期間對台議題相對平穩，北京未有新的重大政策宣示，重點將轉移至「十五五」規劃中的融合發展具體行動。他指出，北京不再僅停留在口頭片面限制，而是會採取更多「操之在己」的做法來推進促融與促統。

談及兩岸發展關係，張五岳提出幾個關鍵節點，第一是「十五五」規劃走向；第二「川習會」是否順利的進行；第三「國共平台」已經正式啓動，國共黨際交流正式啓動，觀察「鄭習會」也有可能會舉行。另外，中共今年秋天指標觀察「五中全會」，以及今年11月3號美國將進行期中選舉、11月28號台灣「九合一選舉」，這些多重內外因素都會牽動台海局勢。

張五月以三點總結，兩岸關係如果沒有意外的話，第一今年兩岸關挑戰一定會多於機遇，挑戰是不小，但內外挑戰都有機遇；第二兩岸關係「審慎並不悲觀」；第三兩岸各自有內部的事務壓力，同時面臨外在地緣政治、地緣經濟、全球供應鏈風險變化，但總體「風險因素」應該是可控。

另外，今年兩會觀察大陸經濟發展，張五岳指出過去關注國務院總理李強「政府報告政府」工作報告，再者是在關於人大閉幕之後，不舉行總理中外記者會來，只能關注大陸最高領導人習近平的講話；第三每一年的兩會都會通過重要的法案，今年最重要「十五五」規劃。

「從這三個角度來看，總理『政府工做報告』職權主要在有關於重大的經濟社會發展事務的指標。」張五岳進一步說，從去年10月份四中全會、12月份中央經濟工作會議，到今年2月份習近平在政治局會議講話，已經幫李強上萬字工作報告，大概做出綱領性的指導性的原則跟方針。

今年李強總理的政府工作報告將GDP目標定於「4.5%至5%」，首次捨棄「單一」增速追求。張五岳四點分析，首先，這是1991年以來大陸定出的最低經濟增長指標，他並且用「罕見」形容，原因是「未來的中國不再只追求量的增長，同時要追求價格強化與否的問題，有就是質。」

再者，這次「政府工作報告」可以看見更加積極的財政政策，更加寬鬆的貨幣政策，相關積極的財政政策會成為一個新的常態，來應用內外在的問題。

第三是地方債、房地產問題。張五岳說，「政府舉債赤字率已經上升到4%，相信未來也會成為一個新常態，並且會發展超超長期的國債，來解決短期經濟面臨的困境。」

第四是經濟「三駕馬車」出口、投資、消費，大陸雖在去年創下將近1.2兆美金的外貿順差，但進口萎縮顯示該模式難以為繼，民間投資信心則仍待觀察。

針對經濟成長動能，張五岳指出，大陸過去依賴的「出口、投資、消費」三駕馬車。數據顯示，去年大陸貿易順差雖創下1.2兆美金的歷史新高，卻是在去年出口攀升、進口萎縮的背景下完成，本質上反映內需疲軟，難以長期持續；同時民間投資信心仍處於低谷觀察期。

在此背景下，「十五五」規劃與今年的政策主軸重點壓注在「消費」上。張五岳對比數據發現，大陸居民儲蓄率雖是美國的10倍，但消費佔GDP比重僅約40%，遠低於美國的68.8%。要釋放這股龐大的消費潛能，北京必須優先解決地方債、房地產及金融系統性風險，並且要想辦法「刺激消費」，也是「三駕馬車」最重要關鍵。

03/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

美國軍方長期將中國視為最大的戰略挑戰，但現實卻是不斷被中東衝突牽制。外媒報導指出，川普政府對伊朗發動的新一輪軍事行動，使大量原本部署在印太地區的防空系統、飛彈與兵力被調往中東。過去一年，美軍已多次將駐日本與韓國的愛國者飛彈部隊轉移到中東，以應對伊朗與其代理人組織的飛彈與無人機攻擊。

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

影／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

標籤:兩會十五五經濟成長習近平兩岸關係

