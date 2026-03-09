網PO「女的眼神超可怕」持刀攔車！竟是夫妻吵架...友人持毒被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區環河西路今（9日）凌晨，有民眾在社群平台Threads發文，指稱開車經過時，赫然見到一名女子眼神兇狠、疑手持西瓜刀在馬路上，甚至一度朝他車追來，旁邊還跟著2名男子。警方獲報趕抵，沒看到持刀女子，但在周邊盤查時，意外逮捕持有「喪屍煙彈」的同夥的江姓男子，訊後依毒品罪送辦，而持刀女子目前已通知到案，正釐清當中。

▼同夥江姓男子被搜到依拖咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天凌晨2時，一名網友在社團發文警告，表示半夜開車經過永和環河西路時，目擊至少3名男女在馬路上遊蕩。其中一名女子離車最近，疑似手持西瓜刀，甚至在原PO車子經過時追上來，後方還跟著2名男子。原PO驚魂未定地寫下：「女的眼神超可怕，不知道是在找仇人還是隨機（犯案）」，並呼籲永和人小心！

中正橋派出所接獲報案後立即派員趕赴現場，並未發現持刀人影，隨即擴大周邊搜索，在案發地點附近攔截到一名形跡可疑的江姓男子。警方進行盤查時，意外在江男身上搜獲毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）。

江男承其友人夫妻因不明原因在路邊激烈吵架，過程中女方確實一度情緒激動持刀揮舞。江男供稱，雙方在警方到場前已先行搭車離開。警方訊後將持有毒品的江男依毒品罪移送法辦。至於造成恐慌、疑似持刀的女子，永和分局表示她已自行到案說明，目前正在釐清。

▼監視器拍下持刀女子與丈夫搭車離去 。（圖／記者陳以昇翻攝）