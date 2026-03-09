　
社會 社會焦點 保障人權

高雄三寶媽慘遭毒駕奪命　柯志恩：等同隨機殺人！要修法嚴懲

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區7日晚間發生死亡車禍，一名30歲楊姓男子開車毒駕上路，不慎追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫後不治，李女丈夫受訪時難掩悲痛，盼法官一定要重判死刑。國民黨高雄市長候選人、立委柯志恩今日發聲怒批，毒駕等同在馬路「隨機殺人」，呼籲朝野凝聚共識修法嚴懲。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯志恩喊毒駕等同「隨機殺人」　盼朝野凝聚共識修法嚴懲

近日高雄發生三寶媽慘遭毒駕奪命的悲劇，國民黨高雄市長候選人、立委柯志恩指出，「看著新聞畫面上破碎的車體、家屬心碎的淚水，我們必須憤怒質問：究竟還要犧牲多少無辜生命，才能喚醒這些自私、無良的犯罪者？針對毒駕接連發生，多位藍委提出修法，嚴懲毒駕無關藍綠，由衷希望朝野凝聚共識，儘速在本會期完成三讀。」

▲▼ 高雄三寶媽慘遭毒駕奪命　柯志恩喊等同「隨機殺人」！要修法嚴懲 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄三寶媽慘遭毒駕奪命，柯志恩喊等同「隨機殺人」！要修法嚴懲。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，為了守護大眾安全，她也提案修正《#刑法》第185條之3，並於2/24開議首日完成一讀。修法將刑責大幅加重，只要涉及毒駕刑責提升至1年以上5年以下有期徒刑，併科罰金最高可達300萬元。若致人於死，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罰金最高達1,000萬元！針對累犯不得緩刑、不得易科罰金、不得易服社會勞動，且刑責加重二分之一。

柯志恩強調，毒駕的危害絕不亞於酒駕！在神智恍惚下操作方向盤，等同在馬路上「隨機殺人」。我們不能再讓悲劇發生！誠懇呼籲立委同仁一起努力，也期許行政部門支持更具震懾力的法律，還有法官們勿再輕判、縱容!不論毒駕或酒駕，凡是傷害無辜他人者，必須付出應有的代價！支持修法重懲，還給民眾一條安全回家的路！

惡男毒駕上路　撞死三寶媽共釀1死2傷

警方7日21時20分許接獲通報，小港區中安路發生交通事故，立即派員到場疏導交通、協助救護並進行現場蒐證與測繪。初步調查，30歲楊姓男子駕駛自小客車，先追撞前方43歲李姓女子騎乘的機車，再追撞前方52歲陳姓女子騎乘的機車，陳女當時還載有9歲兒童。

▲▼ 毒駕撞死3寶媽！高雄惡男曾有毒品前科　檢方聲押獲准 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲毒駕撞死3寶媽！高雄惡男曾有毒品前科，檢方聲押獲准。（圖／記者賴文萱翻攝）

駕駛毒駕依公共危險罪送辦　檢方聲押獲准

警方對楊姓男子實施酒精濃度檢測，並未發現酒精反應，但毒品快篩呈陽性，車內也查扣依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）1顆，重量5克，當場依現行犯逮捕。

據了解，楊男為水泥工人，過去也曾有毒品前科，他辯稱他家住楠梓，因為開錯路才會開到小港，說法避重就輕。全案訊後依刑法公共危險（毒駕致死）、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例，移送高雄地方檢察署偵辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

43歲女傷重不治　另2人輕傷

事故發生後，43歲李女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，李女為家庭主婦，育有3名子女，當時她正要去買宵夜吃，未料竟在住家不遠處遇死劫。

李女丈夫受訪時難掩氣憤，痛批肇事駕駛實在太可惡，當時幾乎時速破百都沒減速，盼法官一定要重判他死刑。而3名子女中，最小的孩子才幼兒園大班，還不敢讓她知道媽媽已經不在。

另外，同樣遭撞飛的機車騎士陳女及9歲兒童則為擦挫傷，分別送往小港醫院及國軍高雄總醫院治療，目前仍在醫院治療。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 
