2026台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」震撼登場

▲台灣燈會「獨嘉」亮相！法國巨型「飛天白馬」空降嘉義，點亮科技與藝術之翼 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會再掀國際級藝術高潮！來自法國的全球知名機械藝術馬戲團「Planète Vapeur」首度登台，攜其代表作「飛天白馬秀」於嘉義震撼亮相。嘉義縣政府於昨（8日）舉行開箱記者會，由縣長翁章梁親自主持，現場搶先揭開這座高達10公尺巨型機械生物的神秘面紗，象徵嘉義以開放姿態鏈結全球，展現極具國際視野的文化高度。

鋼鐵骨架與馬戲藝術的感性交共鳴 本次受邀演出的「機械飛天白馬」，不僅是一件壯觀的裝置藝術，更是精密工程與當代表演美學的完美結合。白馬身高10公尺、身長11公尺，最令人驚豔的是其背負著一對寬達7公尺的機械羽翼。當銀白色鋼構翅膀隨著光影編程緩緩張開，彷彿神話中的星辰之獸降臨凡間，展現出強烈的視覺衝擊力。

表演過程中，機械裝置將與馬戲特技演員、現場樂手及歌手即時共舞。透過動態光影與音場設計，鋼冷的機械結構與充滿張力的人體藝術在夜空中交織，呈現出科技理性與藝術感性並存的奇幻篇章。

漂洋過海兩個月 嘉義點亮國際藝術能見度 縣長翁章梁表示，這匹飛天白馬是特別從法國拆解、裝箱，歷經整整兩個月的航程才順利抵達台灣。他強調，台灣燈會精彩不間斷，繼「Team Taiwan」大遊行掀起首波全民熱潮後，接棒登場的「飛天白馬秀」將帶領民眾進入國際級的感官盛宴，「不必出國，在嘉義就能欣賞世界級的異國風情，絕對讓大家不虛此行。」

嘉義縣文化觀光局指出，引進國際頂尖機械藝術團隊，不僅點亮了燈會的縣府舞台，更象徵台灣與國際藝術能量的正面碰撞。這對鋼鐵羽翼的展開，不僅照亮了嘉義的夜空，更啟發了城市對於未來創新與文化高度的想像。

「飛天白馬秀」將於 3月9日至3月14日 在2026台灣燈會縣府舞台正式展演。每日晚間固定安排 3場演出，每場時長約 30分鐘。詳細演出時段與燈會相關交通資訊，請民眾至「2026台灣燈會在嘉義」官方網站或下載活動專屬APP查詢。