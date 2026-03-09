「自稱富邦千金」滿堂紅闆娘勾結詐團洗錢5千萬　遭求刑10年

▲護理師出身的滿堂紅老闆娘蔡閔如對外自稱富邦千金，涉幫詐團收水洗錢8千多萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名麻辣鍋連鎖品牌「滿堂紅」去年爆發淪為詐騙水房，負責人蔡閔如因餐廳營運不如預期，找來私廚虎爺台菜負責人詹軒文等人，以多間公司假交易的方式，幫假檢警詐騙集團收贓款，短短4個月就幫忙收水洗錢5287萬2484元，台北地檢署9日依詐欺等罪起訴全案18人，其中蔡閔如遭具體求刑10年。

檢警調查，不到50歲的蔡閔如過去是護理師，後來轉作不動產仲介賺了不少錢，開始投資海外不動產，對外自稱是富邦蔡家千金，也開始提供融資，2006年開業的滿堂紅麻辣鍋創辦人就曾向蔡閔如借錢，2024年間，滿堂紅創辦人無力支付欠款，蔡閔如接下滿堂紅，搖身一變成為餐飲老闆娘。

▲虎爺台菜負責人詹軒文涉詐騙洗錢遭起訴求刑4年。（資料照／記者劉昌松攝）

因為台灣的麻辣鍋市場競爭激烈，蔡閔如見生意一直做不起來，涉嫌從2025年7月起，開始與詐騙集團合作，指揮會計人員去幫詐團提領、收受贓款，更進一步透過原本在銀行擔任企業貸款經理的牟德真介紹，找來金華苑(虎爺台菜)、旺紅、釧瓏、仜川等公司一起，建立起多達6層帳戶的洗錢組織。

北檢起訴指出，蔡閔如利用公司人頭帳戶多層洗錢掩飾非法，還企圖製造假契約，以躲避銀行控管時追查可疑金流，建請法院量處有期徒刑10年，至於虎爺台菜負責人詹軒文、牟得真、代書雷智翔等10人遭求刑4年，其餘涉案的公司員工分別遭求刑1年或2年。