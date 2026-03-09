陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

▲大陸全國人大「台灣團」代表周琪。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會議程進入尾聲，今（9）日舉行十四屆全國人大四次會議第二場「代表通道」活動，其中，大陸全國人大代表，遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪在「代表通道」接受提問時表示，以法律形式設立「台灣光復紀念日」，既是對歷史的莊嚴紀念，更充分彰顯兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。

周琪指出，作為「台灣團」的代表，1895年《馬關條約》割讓台灣，台灣便陷入長達50年的日本殖民統治，然而，反抗的火種從未熄滅，從丘逢甲等人的武裝抵抗，簡大獅、柯鐵虎的武裝起義，到林獻堂、蔣渭水的文化抗爭，再到霧社起義中少數民族的悲壯抗爭，「特別是1937年全民族抗戰爆發後，欲救台灣必先救祖國成為無數台灣志士的共識。」

周琪表示，很多台灣青年冒著生命危險，衝破日本的重重封鎖，跨越海峽奔赴祖國大陸，台籍抗日將領李友邦1939年在浙江金華組建台灣義勇隊，在東南戰場與大陸軍民並肩作戰，「據不完全統計，日據期間約有65萬台灣同胞為反抗殖民統治獻出寶貴生命，近5萬台灣青年投身祖國抗戰。這些數字背後，是一個個英勇的、充滿愛國情懷的鮮活生命，他們用行動證明兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。」

周琪強調，「歷史清晰地表明，台灣光復是全民族抗戰的勝利成果，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女前仆後繼、浴血奮戰取得的。任何企圖歪曲這段歷史、割裂兩岸聯繫的台獨史觀，都是對歷史的背叛、對先烈的褻瀆。」

周琪提到，將進一步發揮台灣義勇隊成立舊址等涉台抗戰遺跡的作用，將其打造成兩岸青年交流的重要基地，「歡迎更多台灣青年來祖國大陸看一看真實的檔案文獻和歷史遺跡，瞭解兩岸同胞並肩抗戰的英勇事跡。」